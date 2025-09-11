Pedidos de ayuda por desempleo en EEUU alcanzan 263.000, por encima de lo previsto
- 1 minuto de lectura'
Por Lynx Insight Service
* El número de personas que pidió ayudas estatales por desempleo en Estados Unidos se situó la semana pasada en 263.000, por encima de lo previsto, según dijo el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.
* La cifra de la semana previa fue revisada a la baja, a 236.000, desde una estimación anterior de 237.000.
* Los economistas consultados por Reuters esperaban que las peticiones se situaran en 235.000.
* La media móvil de nuevas solicitudes de las cuatro últimas semanas, que se considera una indicación más fiable de las tendencias en el mercado laboral ya que reduce los picos de volatilidad, subió a 240.500.
* El informe también mostró que el número de personas que estaban recibiendo ayuda pública tras una semana inicial de subsidios se mantuvo sin cambios en 1,939 millones.
Otras noticias de Estados Unidos
- 1
Pasajes a la venta: el codiciado tren que une paisajes, gastronomía regional y música en un recorrido nocturno de 30 km
- 2
Casabindo: la corrida de toros donde el objetivo no es matarlos, sino quitarles una vincha roja
- 3
Todo cambió, pero aún no llega octubre
- 4
Día del Maestro: alarmante radiografía de la profesión docente en el país