Pedidos de ayuda por desempleo en EEUU subieron poco en última semana de septiembre: Haver Analytics

WASHINGTON, 6 oct (Reuters) - El número de estadounidenses que presentó nuevas solicitudes de subsidio de desempleo aumentó modestamente la última semana de septiembre, según datos de Haver Analytics, lo que apunta a un nivel de despidos aún bajo a pesar de que la contratación se ha estancado.

Las solicitudes iniciales de prestaciones estatales por desempleo aumentaron a 224.269 en la semana finalizada el 27 de septiembre, frente a las 218.589 de la semana anterior, según cálculos de Haver Analytics.

La recopilación y publicación de datos oficiales se ha suspendido debido a la paralización parcial del Gobierno, que cumple su sexto día.

Sin embargo, los estados han seguido recopilando datos sobre solicitudes de desempleo y enviándolos a la base de datos del Departamento de Trabajo, que sigue siendo accesible.

El cierre por falta de fondos ha retrasado la publicación del informe de empleo de septiembre, crucial para la toma de decisiones de la Reserva Federal, las empresas y los hogares.

El mercado laboral se ha estancado, con empresas que no despiden empleados a gran escala, pero también reacias a contratar más trabajadores.

Economistas han culpado de la parálisis del mercado laboral a las políticas comerciales y de inmigración del presidente Donald Trump, así como a la creciente popularidad de la inteligencia artificial, que se han combinado para reducir la demanda y la oferta de trabajo.

El número de personas que reciben prestaciones tras una semana inicial de ayuda, un indicador de la contratación, aumentó a 1,921 millones durante la semana que finalizó el 20 de septiembre, frente a los 1,916 millones de la semana anterior, según estimaciones de Haver Analytics. (Reporte de Lucia Mutikani. Edición en español de Javier López de Lérida)