Pedidos de bienes de capital subyacentes suben de forma inesperada en EEUU en agosto

WASHINGTON, 25 sep (Reuters) - Los nuevos pedidos de bienes de capital manufacturados en Estados Unidos aumentaron de forma inesperada en agosto, pero un descenso en los envíos sugirió un ritmo moderado de crecimiento en el gasto empresarial en equipos este trimestre.

Los pedidos de bienes de capital no relacionados con la defensa, excluidos los aviones, un indicador muy vigilado del gasto empresarial, aumentaron un 0,6% el mes pasado, tras un incremento revisado a la baja del 0,8% en julio, según informó el jueves la Oficina del Censo del Departamento de Comercio.

Los economistas consultados por Reuters esperaban una caída del 0,1% en los pedidos de bienes de capital subyacentes, tras el alza del 1% registrado en julio. Es probable que parte del aumento se deba a la subida de los precios más que al incremento de los volúmenes, ya que los aranceles sobre las importaciones elevan los costos para los fabricantes.

Los envíos de bienes de capital subyacentes cayeron un 0,3% tras subir un 0,6% en julio. Este año han fluctuado dentro de una amplia banda, elevándose cuando las empresas se apresuraron a traer bienes antes de que entraran en vigor los aranceles a la importación del presidente Donald Trump, y disminuyendo a medida que disminuía la carga frontal.

El gasto empresarial en bienes de equipo se desaceleró, aunque a un ritmo todavía fuerte, en el segundo trimestre tras un crecimiento de dos dígitos en enero-marzo.

Los pedidos de bienes duraderos, desde tostadoras a aviones con una vida útil de tres años o más, repuntaron un 2,9% en agosto, tras caer un 2,7% en julio. El aumento se produjo pese a que Boeing informó en su sitio web de que había recibido 26 pedidos de aviones, frente a los 31 de julio.

