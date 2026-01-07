Pedidos de fábrica en EEUU caen en octubre

WASHINGTON, 7 ene (Reuters) - Los nuevos pedidos de bienes de fábrica en Estados Unidos cayeron en octubre, pero el gasto empresarial en equipamiento se mantuvo sólido a principios del cuarto trimestre.

Los pedidos de fábrica cayeron un 1,3%, arrastrados por los fuertes descensos en la volátil categoría de aeronaves, tras un aumento no revisado del 0,2% en septiembre, informó el miércoles la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. Los economistas consultados por Reuters habían previsto una caída de los pedidos de fábrica del 1,2%.

Los pedidos aumentaron un 3,3% interanual en octubre. El informe se retrasó por el cierre récord de 43 días del gobierno federal.

El sector manufacturero, que representa alrededor del 10,1% de la economía, se ha visto limitado por los aranceles generalizados del presidente Donald Trump.

Una encuesta del Institute for Supply Management mostró el lunes que su PMI manufacturero se desplomó a un mínimo de 14 meses en diciembre, con comentarios de los encuestados que siguen señalando los aranceles como un problema.

Pero un aumento del gasto en inteligencia artificial está apoyando a algunos segmentos de la industria.

La Oficina del Censo también informó que los pedidos de bienes de capital no relacionados con la defensa, excluidos los aviones, que se consideran una medida de los planes de gasto empresarial en equipos, aumentaron un 0,5% en octubre, según las estimaciones del mes pasado.

Los envíos de estos bienes de capital básicos aumentaron un 0,8%, en lugar del 0,7% del mes pasado. (Reportaje de Lucia Mutikani. Editado en español por Natalia Ramos)