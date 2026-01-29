Pedidos de fábricas en EEUU repuntan en noviembre gracias a demanda de aviones comerciales

WASHINGTON, 29 ene (Reuters) - Los nuevos pedidos de productos industriales estadounidenses repuntaron en noviembre gracias al aumento de la demanda de aviones comerciales, aunque es probable que el crecimiento del gasto empresarial en equipamiento se haya moderado en el cuarto trimestre

Los pedidos de fábrica aumentaron un 2,7% tras una caída revisada al alza del 1,2% en octubre, según informó el jueves la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. Los economistas encuestados por Reuters esperaban un alza del 1,6% tras la caída del 1,3% de octubre. Los pedidos avanzaron un 3,4% en términos interanuales en noviembre

El informe se retrasó debido al cierre del Gobierno federal durante 43 días. Los aranceles a la importación impuestos por el presidente Donald Trump han deprimido a un gran segmento de la industria manufacturera, que representa el 10,1% de la economía, aunque algunas industrias se han visto beneficiadas por la protección frente a la competencia extranjera

El auge de la inteligencia artificial ha respaldado al sector tecnológico. Los economistas se muestran cautelosamente optimistas sobre una mejora generalizada de la industria manufacturera este año, a medida que se alivia el lastre de los aranceles a la importación y entra en vigor la legislación fiscal, que, entre otras ventajas, ha hecho permanente la amortización acelerada

Los pedidos de aviones comerciales se dispararon un 97,6% en noviembre. Se registraron sólidos aumentos en los pedidos de equipos eléctricos, electrodomésticos y componentes, así como de productos metálicos fabricados. Los pedidos de maquinaria aumentaron un 0,3%, mientras que los de computadores y productos electrónicos se mantuvieron sin cambios

La Oficina del Censo también informó de que los pedidos de bienes de capital no destinados a la defensa, excluidos los aviones, que se consideran una medida de los planes de gasto empresarial en equipos, se incrementaron un 0,4% en noviembre, en lugar del 0,7% informado inicialmente más temprano en la semana

Los envíos de estos bienes de capital básicos aumentaron un 0,2%, en lugar del 0,4% informado esta semana. La inversión empresarial en equipos creció a una tasa del 5,2% en el tercer trimestre, lo que contribuyó al ritmo de crecimiento económico más rápido en tres años

(Reporte de Lucia Mutikani; editado en español por Carlos Serrano)