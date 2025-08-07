Pedidos de subsidio de desempleo suben en última semana; productividad mejora en segundo trimestre

Por Dan Burns

7 ago (Reuters) - El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de prestaciones por desempleo subió la semana pasada, lo que sugiere que el mercado laboral se mantuvo estable en gran medida, pese a que la creación de empleo se está debilitando y las personas despedidas tardan más en encontrar trabajo.

Las solicitudes iniciales de prestaciones estatales por desempleo aumentaron en 7000, a una cifra desestacionalizada de 226.000, en la semana finalizada el 2 de agosto, según informó el jueves el Departamento de Trabajo. Los economistas consultados por Reuters esperaban 221.000 pedidos.

El mercado laboral se ha desacelerado, con datos del gobierno que mostraron la semana pasada que se crearon muchos menos empleos en julio de lo que esperaban los economistas, ya que la incertidumbre sobre los aranceles del presidente Donald Trump dejó a las empresas recelosas de agregar trabajadores.

Además, las ganancias de empleo en los dos meses previos se revisaron a la baja en casi 260.000, un revés sorprendente que llevó a Trump a despedir a la comisionada de la Oficina de Estadísticas Laborales, una medida que impactó a los inversores y economistas ya ansiosos por la erosión de la calidad de los datos económicos oficiales de Estados Unidos.

Los últimos datos sobre nuevas solicitudes indican que los empleadores aún no están recurriendo a los despidos a gran escala a medida que la economía pierde fuerza, sino que se las están arreglando mediante el desgaste.

Eso ha ayudado a mantener la tasa de desempleo -en el 4,2% en julio- relativamente baja, a pesar incluso de la desaceleración del crecimiento del empleo. La disminución de la oferta de mano de obra en medio de la represión de la inmigración de la Casa Blanca también está ayudando a evitar un aumento en la tasa de desempleo.

El número de personas que reciben prestaciones tras una semana inicial de ayuda, un indicador de la contratación, ascendió a 1,974 millones en la semana que finalizó el 26 de julio, según el informe de solicitudes ajustado estacionalmente.

Mientras tanto, el Departamento de Trabajo también dijo que la productividad de los trabajadores repuntó en el segundo trimestre, aliviando un aumento de los costos laborales a principios de año.

(Editado en español por Carlos Serrano)