Pedidos industriales alemanes caen inesperadamente en julio

Por Maria Martinez

5 sep (Reuters) -

Los pedidos industriales alemanes cayeron inesperadamente en julio debido a un descenso de los pedidos a gran escala, según mostraron los datos el viernes.

Los pedidos industriales alemanes disminuyeron un 2,9% respecto del mes anterior, sobre una base desestacionalizada y ajustada al calendario, dijo el viernes la oficina federal de estadística.

Una encuesta de Reuters entre analistas apuntaba a una subida del 0,5%.

La entrada de pedidos ha caído por tercer mes consecutivo, y los principales institutos económicos del país han revisado a la baja sus previsiones de crecimiento para este año y el próximo.

"No necesitamos más señales de alarma para reconocer que debemos actuar ahora con decisión y alinear todas nuestras políticas de forma coherente con la competitividad", dijo la Ministra de Economía alemana, Katherina Reiche.

Si se excluyen los pedidos a gran escala, las entradas de pedidos fueron un 0,7% superiores a las del mes anterior.

Aun así, la entrada de pedidos ha estado por debajo de la media a largo plazo desde principios de 2024, dijo Cyrus de la Rubia, economista jefe del Banco Comercial de Hamburgo.

"Además, los grandes contratos también son importantes para las empresas más pequeñas porque generan pedidos de seguimiento para los proveedores", dijo de la Rubia.

La comparación intertrimestral, menos volátil, mostró que los nuevos pedidos en el periodo de mayo a julio fueron un 0,2% superiores a los de los tres meses anteriores.

Tras la revisión de los datos provisionales, los nuevos pedidos de junio disminuyeron un 0,2% intermensual, en lugar de caer un 1,0%. La revisión se debe a la corrección de los datos comunicados por una gran empresa del sector del automóvil.

Commerzbank espera que la demanda de bienes industriales alemanes repunte en los próximos meses, ya que los recortes de los tipos de interés mundiales por parte de los bancos centrales deberían impulsar la demanda de bienes de equipo y las empresas alemanas siguen estando bien posicionadas en el mercado mundial en este ámbito.

"Sin embargo, el vacilante cambio de tendencia en la entrada de pedidos indica que este repunte será más bien moderado", dijo Ralph Solveen, economista jefe de Commerzbank. (Información adicional de Daria Bogdanska en Gdansk, edición de Thomas Seythal, Rachel More y Alex Richardson; edición en español de María Bayarri Cárdenas)