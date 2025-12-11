Pedidos semanales de subsidio de desempleo en EE. UU. suben en medio de desafíos por ajuste estacional

WASHINGTON, 11 dic (Reuters) - El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de prestaciones por desempleo aumentó la semana pasada, pero es probable que ello se deba a las dificultades para ajustar los datos a las fluctuaciones estacionales en esta época del año, más que a un cambio sustancial en las condiciones del mercado laboral.

Las solicitudes iniciales de prestaciones estatales por desempleo aumentaron en 44.000, a una cifra desestacionalizada de 236.000, en la semana finalizada el 6 de diciembre, según informó el jueves el Departamento de Trabajo. Los economistas encuestados por Reuters esperaban 220.000.

En la semana anterior, las solicitudes tocaron su nivel más bajo en tres años, en parte debido a las dificultades para ajustar los datos durante el festivo del Día de Acción de Gracias. Los economistas siguen considerando que el mercado laboral está en una situación de "no despido, no contratación", pese a los recortes de empleo anunciados por grandes empresas como Amazon.

El miércoles, la Reserva Federal recortó su tasa de interés de referencia a un día en otros 25 puntos básicos, al 3,5%-3,75%. Sin embargo, las autoridades monetarias señalaron que es probable que se pausen nuevas reducciones de los costos de endeudamiento mientras buscan señales más claras sobre la dirección del mercado laboral y una inflación que "sigue siendo algo elevada"

El banco central estadounidense ha recortado las tasas tres veces este año. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que el mercado laboral "parece tener riesgos significativos a la baja", señalando que había un recuento excesivo de nóminas no agrícolas, que las autoridades monetarias creen que aún persisten.

En septiembre, la Oficina de Estadísticas Laborales estimó que en los 12 meses transcurridos hasta marzo se habían creado 911.000 empleos menos de lo estimado anteriormente, lo que equivale a 76.000 puestos menos al mes. La oficina publicará la revisión final de referencia de las nóminas en febrero, junto con el informe de empleo de enero.

El reporte laboral de noviembre, retrasado por los 43 días de cierre del Gobierno, se publicará el martes. Incorporará los datos de nóminas no agrícolas de octubre. Sin embargo, la tasa de desempleo de octubre no estará disponible, ya que el cierre más largo de la historia impidió la recogida de datos para la encuesta de hogares, a partir de la cual se calcula el dato.

El mercado laboral se está relajando en un contexto de escasa oferta y demanda de trabajadores, que los economistas achacan a la reducción de la inmigración y a los aranceles a la importación. La adopción de la inteligencia artificial para algunas funciones laborales también está erosionando la demanda de mano de obra.

El número de personas que reciben subsidios de desempleo tras una primera semana de ayuda, un indicador indirecto de la contratación, descendió en 99.000, a una cifra desestacionalizada de 1,838 millones, en la semana que finalizó el 29 de noviembre, según el informe de solicitudes.

Las llamadas solicitudes continuas sugieren un aumento gradual de la tasa de desempleo, que aumentó al 4,4% en septiembre, desde el 4,3% de agosto.

El nuevo Resumen de Proyecciones Económicas de la Fed estimó que la tasa de desempleo se situará en el 4,5% este año y disminuirá levemente al 4,4% en 2026. Esta cifra no varía con respecto a las previsiones de septiembre.

(Reporte de Lucia Mutikani; editado en español por Carlos Serrano)