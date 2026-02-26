Pedidos semanales subsidio desempleo EEUU suben ligeramente a medida que se estabiliza mercado laboral

WASHINGTON, 26 feb (Reuters) - El número de estadounidenses que solicitó nuevas prestaciones por desempleo aumentó ligeramente la semana pasada y la tasa de desempleo pareció mantenerse estable en febrero en un mercado laboral estable

Las solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo estatales aumentaron en 4.000 a una cifra desestacionalizada de 212.000 en la semana que finalizó el 21 de febrero, informó el jueves el Departamento de Trabajo. Economistas encuestados por Reuters habían pronosticado 215.000 solicitudes para la última semana

Las solicitudes de la semana pasada incluyeron el feriado del Día de los Presidentes, lo que podría haber afectado los datos. No obstante, el nivel de solicitudes sugirió que el mercado laboral continuó estabilizándose después de atravesar una mala racha el año pasado en medio de la incertidumbre derivada de los amplios aranceles del presidente Donald Trump

El viernes pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles, que Trump aplicó en virtud de una ley destinada a situaciones de emergencia nacional. Trump impuso rápidamente un gravamen global del 10% durante 150 días para sustituir algunos de los aranceles de emergencia, antes de subir la tasa al 15% durante el fin de semana

Los economistas afirmaron que las últimas medidas crearon incertidumbre a corto plazo, pero previeron un impacto económico mínimo

La persistente incertidumbre derivada de los aranceles de importación, ahora invalidados, fue la causa de la reticencia generalizada de las empresas a aumentar la contratación. La rápida adopción de la inteligencia artificial también está añadiendo otra capa de cautela, según los economistas

El número de personas que reciben prestaciones por desempleo tras una semana inicial de ayuda, un indicador de la contratación, se redujo en 31.000 a 1,833 millones ajustados estacionalmente durante la semana al 14 de febrero, según el informe de solicitudes. Las denominadas solicitudes continuas abarcaban el periodo durante el cual el Gobierno encuestó a los hogares para conocer la tasa de desempleo de febrero

La tasa de desempleo bajó al 4,3% en enero desde el 4,4% de diciembre. Aunque el mercado laboral está recuperando su equilibrio, los consumidores siguen preocupados por sus perspectivas de empleo

Una encuesta realizada esta semana por The Conference Board reveló que la proporción de consumidores que consideraban que era "difícil conseguir trabajo" aumentó en febrero hasta alcanzar su máximo en cinco años, aunque los hogares también creían que la disponibilidad de puestos de trabajo había mejorado

La duración promedio del desempleo se encuentra cerca de máximos de cuatro años, y las oportunidades de empleo siguen siendo escasas para los jóvenes titulados universitarios, según muestran los datos del mercado laboral. Los recién graduados universitarios desempleados no aparecen en los datos de solicitudes porque tienen un historial laboral limitado o nulo, lo que les inhabilita para solicitar prestaciones por desempleo. (Reporte de Lucia Mutikani; edición en Español de Manuel Farías)