Pedidos subsidio desempleo EEUU a mediados de octubre, los más altos desde agosto: Departamento Trabajo

18 nov (Reuters) - El número de estadounidenses que reciben subsidios por desempleo se situó en su nivel más alto en dos meses a mediados de octubre, en el momento en que el Departamento del Trabajo habría realizado su encuesta entre los hogares estadounidenses para el informe mensual sobre empleo, que se ha visto retrasado por el cierre del Gobierno recientemente finalizado.

Las solicitudes continuas de prestaciones por desempleo —aquellos que reciben subsidios más allá de una semana inicial de ayuda— aumentaron a 1,957 millones en la semana finalizada el 18 de octubre, según mostraron el martes las cifras actualizadas publicadas en un sitio web del Departamento de Trabajo.

Esta cifra supone un aumento de 10.000 personas respecto a la semana anterior y es la más alta desde principios de agosto. La cifra fue notablemente superior a los 1,916 millones de la semana finalizada el 13 de septiembre, la última semana en la que se publicaron datos antes del inicio del cierre el 1 de octubre.

Las nuevas solicitudes de prestaciones de la semana del 18 de octubre ascendieron a 232.000, frente a las 219.000 de la semana del 20 de septiembre, la última antes del cierre. Sin embargo, ese nivel se mantuvo dentro del rango de nuevas solicitudes durante los meses anteriores al cierre.

El Departamento del Trabajo realiza sus encuestas mensuales para el informe mensual de empleo durante la semana que contiene el día 12 del mes. (Reportaje de Dan Burns; Edición de Chizu Nomiyama, Editado en español por Juana Casas)