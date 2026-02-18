Pedidos y envíos de bienes de capital subyacentes de EEUU aumentan de forma sólida en diciembre

WASHINGTON, 18 feb (Reuters) -

Los nuevos pedidos de bienes de capital clave fabricados en Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en diciembre y los envíos de estos productos se dispararon, lo que consolidó las expectativas de los economistas de que el gasto empresarial en equipos se mantuvo sólido en el cuarto trimestre.

Los pedidos de bienes de capital no relacionados con la defensa, excluidos los aviones, un indicador muy seguido del gasto empresarial, aumentaron un 0,6% tras un incremento revisado al alza del 0,8% en noviembre, informó el miércoles la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que estos pedidos de bienes de capital subyacentes avanzarían un 0,4% tras el aumento del 0,4% reportado previamente para en noviembre. Los envíos de bienes de capital subyacentes aumentaron un 0,9% tras subir un 0,2% en noviembre.

El informe, que se retrasó por el cierre de la Administración federal el año pasado, se publicó antes de la estimación preliminar del Producto Interno Bruto del cuarto trimestre que la Oficina de Análisis Económico dará a conocer el viernes.

El gasto empresarial en equipos se está viendo impulsado por el auge de la inversión en inteligencia artificial, que ha alimentado el rápido crecimiento de los centros de datos. Sin embargo, los aranceles sobre las importaciones han frenado la fabricación que no está relacionada con la inteligencia artificial. Los economistas esperan una amplia recuperación del sector manufacturero este año, a medida que se disipa parte de la incertidumbre generada por los aranceles y surten efecto los recortes de los gravámenes.

Se prevé que el gasto empresarial en equipamiento haya registrado su cuarto trimestre consecutivo de crecimiento. Es probable que la economía se haya expandido a una tasa anualizada del 3,0% en el cuarto trimestre, tras crecer a un ritmo del 4,4% en el trimestre de julio a septiembre, según una encuesta de Reuters a economistas. (Reporte de Lucia Mutikani; edición en Español de Manuel Farías)