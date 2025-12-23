Pedidos y envíos de bienes de capital subyacentes en EE. UU. aumentan en octubre

WASHINGTON, 23 dic (Reuters) - Los nuevos pedidos de bienes de capital manufacturados en Estados Unidos aumentaron en octubre y los envíos de estos bienes se incrementaron sólidamente, lo que sugiere que el gasto empresarial en equipos se mantuvo fuerte a principios del cuarto trimestre.

La Oficina del Censo del Departamento de Comercio informó el martes de que los pedidos de bienes de capital no relacionados con la defensa, excluidos los aviones, un indicador muy vigilado del gasto empresarial, aumentaron un 0,5%, tras un incremento del 1,1% revisado al alza en septiembre.

Los economistas consultados por Reuters habían pronosticado que los pedidos de bienes de capital subyacentes avanzarían un 0,4%, tras el aumento del 0,9% reportado previamente en septiembre. Los envíos de bienes de capital subyacentes subieron un 0,7% tras aumentar un 1,2% en septiembre.

El informe se retrasó por los 43 días de cierre del Gobierno federal. Si bien los aranceles a las importaciones han limitado el sector manufacturero, que representa el 10,1% de la economía, el auge de la inversión en inteligencia artificial está apoyando a algunas industrias.

El gasto empresarial en bienes de equipo aumentó a una tasa anualizada aún sólida del 5,4% en el tercer trimestre, dijo la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio en otro informe, desacelerándose tras un robusto ritmo de crecimiento en la primera mitad del año.

La economía creció a un ritmo del 4,3% el trimestre pasado, después de haberse expandido a un ritmo del 3,8% en el periodo abril-junio.

Los pedidos de bienes duraderos, desde tostadoras a aviones con una vida útil de tres años o más, bajaron un 2,2% en octubre, tras el avance de un 0,7% en septiembre.

Los pedidos de aviones no destinados a la defensa y sus piezas cayeron un 32,4%. Boeing informó en su página web de que solo había recibido 15 pedidos de aviones en octubre, frente a los 96 de septiembre. (Reporte de Lucia Mutikani; editado en español por Manuel Farías)