01/02/2022 Fútbol.- Pedri abandera la quinta edición del movimiento 'Run for the Oceans'. El centrocampista del FC Barcelona Pedro González 'Pedri' será este año uno de los abanderados del movimiento 'Run for the Oceans', una iniciativa impulsada por la organización Parley y Adidas, que vuelve por quinto año consecutivo para acabar con la contaminación de plásticos en el mar. DEPORTES CARLES CARABI