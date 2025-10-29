Pedri, de baja durante varias semanas por rotura del bíceps femoral de la pierna izquierda

El centrocampista español del FC Barcelona, Pedro González "Pedri", sufre una rotura del bíceps femoral distal del muslo izquierdo que lo dejará fuera de los terrenos de juego varias semanas, anunció este miércoles el club catalán.

"El tiempo aproximado de recuperación lo marcará la evolución de la lesión", señaló el comunicado, sin especificar el tiempo de baja, aunque se prevé que pueda regresar después del parón internacional de noviembre.

De todas maneras, el canario se iba a perder el enfrentamiento liguero del domingo ante el Elche por la doble amarilla que recibió en la derrota ante el Real Madrid (2-1) el pasado fin de semana en el Santiago Bernabéu.

A la vuelta de los partidos de la fase de clasificación para el Mundial de 2026, el Barça disputará su encuentro de LaLiga frente al Athletic Club el 22 de noviembre.

Pedri se une así a la lista de la enfermería junto a los arqueros Joan García y Ter Stegen, Gavi y Raphinha, mientras que Robert Lewandowski y Dani Olmo ya han vuelto a los entrenamientos.

rsc/iga