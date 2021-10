Pedri: "Es un momento difícil pero lo vamos a levantar"

"Los años y el proyecto que tenemos me importan más que la cláusula"

Laporta: "Deseo que Pedri se retire en el Barça y siga la estela de grandes jugadores"

BARCELONA, 15 Oct. 2021 (Europa Press) -

El jugador del FC Barcelona Pedri ha asegurado que con su renovación hasta 2026 sigue cumpliendo sueños y que los que le quedan por cumplir desea llevarlos a cabo en un Bará que vive un "momento difícil" que está convencido que podrán "levantar" entre todos y así aspirar, pronto, al "máximo de títulos".

"Es un día muy feliz para mí, estoy muy contento de estar aquí y espero que sean muchos años más. Mi ilusión es estar aquí muchos años, para mí es un sueño. Es cierto que estamos pasando un momento difícil pero es el mejor club del mundo, creo que lo vamos a levantar y vamos a hacer grandes cosas", aseguró en rueda de prensa.

Pedri, llegado al club en verano de 2020, renueva hasta 2026 con una cláusula de rescisión astronómica de 1.000 millones de euros. "La cláusula es una imagen de lo que apuesta el club por mí, y se ve que sí apuestan. Tengo muchas ganas de sumar grandes cosas en este club y prefiero los años y el proyecto que tenemos, que me importan más que esa cláusula", se sinceró.

Una muestra de confianza mutua entre el Barça y Pedri, que quiere cumplir con todos los retos posibles vestido de blaugrana. "Todos los momentos me han hecho mejorar y crecer como futbolista y ojalá pueda cumplir muchos sueños más que me quedan por cumplir en este club", manifestó.

De momento, por su lesión, tiene aparcado el jugar ante un Camp Nou lleno en el Clásico del día 24 de octubre. "La lesión no tiene que ver con la temporada pasada, jugué muchos partidos pero una lesión se da en todos los jugadores. No me marco ningún plazo para regresar, hay que curarse bien para estar al máximo y dar ese máximo al equipo, que es lo más importante", explicó.

Tiene claro que a largo plazo su objetivo es sentir en reiteradas ocasiones la felicidad indescriptible que vivió al ganar, el año pasado, la Copa del Rey. Su primer título, y único de momento, como blaugrana. "Estando en el Barça tengo que esperar ganar títulos. Este club es el más grande del mundo y cuando gané la Copa sentí muchísima felicidad", señaló.

Antes de inicarse la comparecencia, Pedri quiso enviar un mensaje de ánimo a La Palma, que vive la erupción del volcán Cumbre Vieja. "Quería acordarme de mis amigos de La Palma, que están pasando una situación muy difícil. Quería enviarlos ánimos, les puede venir bien, y en lo que podamos ayudaremos", se sinceró.

Por su parte, el presidente blaugrana, Joan Laporta, aseguró estar viviendo uno de los días más felices desde que es presidente en esta segunda etapa. "Es un día muy feliz en el que merece la pena ser presidente del Barça, gracias a fenómenos como este chico", le dedicó.

"Deseo que Pedri se retire en el Barça, debe seguir la estela de esos grandes jugadores y está en el camino, está tocado por una varita mágica. Deseamos eso, y ya firmaría que tuviera el 'carrerón' que han tenido Xavi, Iniesta o Messi. Ojalá Pedri terminara su carrera en el Barça, señal de que lo ha hecho muy bien y de que el Barça tenga el placer de disfrutar de Pedri", aportó.

Para Laporta, este viernes de celebración de la renovación es un día "histórico". "Estamos viviendo el momento en el que un chico que desde pequeño era del Barça está haciendo realidad su sueño. Y lo hace realidad gracias a su esfuerzo, talento, y a ser una gran persona, siguiendo los valores de sus padres", manifestó.

"Gracias Pedri por lo que quieres al Barça, por el esfuerzo hecho y por lo que nos estás dando. En el Barça estaremos dispuestos para que siga vivo este sueño que estoy seguro de que seguirá estando lleno de éxitos. A Pedri le queremos todavía en el Barça y es el mensaje principal que da esta cláusula", aportó Laporta sobre esa cláusula de 1.000 millones de euros.