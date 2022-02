Pedri: "Es verdad que es la Liga Europa pero nos vamos a dejar la piel"

El jugador del FC Barcelona Pedri reconoció que jugar la Liga Europa no es jugar la Liga de Campeones pero pidió que se le dé valor a la segunda competición, la misma que intentarán ganar dejándose "la piel" en cada partido, empezando por la difícil eliminatoria de 'Play-offs' ante el Nápoles, con la ida este jueves en el Camp Nou.

"La gente tiene que estar ilusionada, nosotros somos jugadores jóvenes que queremos hacerlo lo mejor posible. Es verdad que es la Liga Europa pero nos vamos a dejar la piel en el campo para intentar ganar. El Barça siempre está acostumbrado a ganar y es lo que hay que darle a esta afición", aseguró en rueda de prensa.

Pedri aseguró que en el equipo se le da "mucho valor" a esta UEFA Europa League. "Es un partido muy importante. No estamos en 'Champions', donde nos gustaría estar, pero le damos mucho valor porque llegamos a la Liga Europa con muchas ganas de competir y de ganarla", reiteró.

"Con el m√≠ster y los 'scouts' nos ense√Īan mucho del otro equipo y de c√≥mo juegan. Preocupa que salen bien con Insigne, juegan bien a la contra. Tenemos que tener el bal√≥n porque somos el Bar√ßa y tenemos que fiarnos de nosotros", se√Īal√≥ sobre el N√°poles.

En el equipo italiano juega el internacional espa√Īol Fabi√°n Ruiz, con quien tiene buena relaci√≥n. "No he tenido la oportunidad de hablar con Fabi√°n, pero tiene buen golpeo y espero que se lo tapemos bien. Aporta mucho al N√°poles y espero que no tenga su mejor d√≠a ma√Īana", manifest√≥.

A nivel personal, Pedri no quiere ponerse límites y quiere ir día a día. "Todavía queda mucho, no me gusta ponerme límites y prefiero seguir disfrutando del día a día y mejorando, que es lo que tengo que hacer", respondió ante la tesitura de dónde situaría su techo futbolístico.

Además, reconoció que sigue trabajando para mejorar también en la faceta goleadora. "Desde que acabó la temporada pasada pensé que tenía que llegar mucho más al área. Es algo en lo que estoy trabajando, Xavi también me lo exige que pueda aportar gol. Se está dando que llevo dos goles en poco tiempo y estoy contento", aseguró.

"Con Ferran tengo una relación muy buena, nos llevamos bien dentro y fuera del campo. Le veo bien, nos aporta gol y vendrán muchos más. Muy contento de que esté aquí porque me llevo muy bien y dentro del campo me entiendo muy bien con él", aseguró sobre el delantero Ferran Torres, fichado este invierno del Manchester City.

Por otro lado, asegur√≥ haber aprendido tanto de Ronald Koeman como de Xavi Hern√°ndez. "Los dos entrenadores me aportaron mucho, me aport√≥ (Koeman) apostar por mi cuando llegu√©, es muy importante. Xavi es verdad que jug√≥ en mi posici√≥n y ve el f√ļtbol como yo. Tanto a Gavi como a Nico como a m√≠ nos est√° ayudando much√≠simo", celebr√≥.

"Despu√©s de una lesi√≥n no sabes c√≥mo vas a volver, ten√≠a la confianza para volver lo mejor posible. Ha sido as√≠, el m√≠ster conf√≠a en mi, estoy muy contento por esa confianza y espero devolv√©rsela en el campo", a√Īadi√≥ sobre esa confianza que recibe del t√©cnico de Terrassa.