Pedri: "Este del PSG y las semis de la EURO son los partidos más importantes de mi carrera"

El centrocampista del FC Barcelona Pedri González confesó que el duelo de este martes ante el PSG francés que les puede dar el billete para las semifinales de la Liga de Campeones es uno de los dos partidos "más importantes" de su carrera junto al de las semifinales de la Eurocopa de 2021 ante Italia, y afirmó que deben ser "prudentes" por la calidad y estilo del rival pese a la ventaja que les da el 2-3 de París.

"Sí, creo que sí. Tanto este con el Barça, con el club de mis sueños, como las semifinales en la Eurocopa (de 2021), creo que son los dos partidos más importantes que he tenido hasta ahora. Espero que vengan muchos más, pero sí, está claro", expresó Pedri en rueda de prensa.

El canario cree que "sobre todo la afición se merece" este pase a las semifinales de la Champions. "Llevamos mucho tiempo queriendo brindarle estas noches en Barcelona y creo que nos van a ayudar a llevar al equipo a la semifinal", advirtió. "Hacía tiempo que no estábamos en esta situación y vamos a salir al campo a dejarnos la piel, a intentar darles ese pase a semifinales y poder celebrar todos juntos aquí en casa", agregó.

El internacional acaba de salir de una nueva lesión, pero confesó que tiene "la suerte" de que cuando sale al campo a jugar no piensa "en las lesiones" que ha sufrido ya en su carrera. "Por ejemplo, el pase del otro día (a Raphinha en París) se parecía a la acción en la que me lesioné en San Mamés. Dentro del campo no pienso mucho y estoy a lo máximo que puedo estar, con muchísimas ganas y creo que las ganas y la ilusión suplen todo lo demás", admitió, confirmando que no ha necesitado trabajar este aspecto a nivel psicológico.

"Creo que el equipo tiene muchas ganas muchísima ilusión de afrontar un partido tan importante como con el que tenemos y en lo personal vengo de un no buen momento en lo personal con muchas lesiones, pero tenía muchas ganas de volver, lo pude hacer en París y tuve unos minutos contra el Cádiz y tengo muchas ganas de este partido", añadió Pedri.

Este se ve "con fuerza y sobre todo con ganas" para este choque donde "todo el mundo quiere jugar y cuántos más minutos, mejor". "Yo siempre he dicho que prefiero igual jugar 80 y dar al cien por cien, así que loo que me dé, lo daré todo dentro del campo y cuando ya no pueda más pedir el cambio para que entre otro", remarcó.

En este sentido, al canario no le importa jugar más retrasado o más adelantado porque en ambos lugares se siente "muy cómodo". "En la base tocas mucho más balón y participas mucho más en el juego y puedes ayudar al equipo a crear el juego, y arriba estás más para el último pase y para definir", detalló.

"algo ha tenido que influir el anuncio de xavi"

El centrocampista blaugrana no esconde que el anuncio de Xavi Hernández de dejar el banquillo a final de esta temporada "algo ha tenido que influir" porque desde ese momento han cogido "una racha muy larga". "Pero sobre todo creo que hemos mejorado en las porterías a cero, en ser más fuertes y contundentes atrás, creo que esa es una de las cosas que marcan la diferencia a la hora de ganar los partidos", comentó.

Además, considera que han sabido reponerse a las lesiones que han tenido, lo que demuestra que son "una plantilla muy completa". "Hay jugadores que salen, hacemos rotaciones y seguimos ganando y creo que es lo más importante, ser un grupo, una familia, estar unidos en esos momentos que nos aprietan las lesiones. Tuvimos un momento que teníamos muchos lesionados, pero supimos a seguir hacia adelante", celebró.

Durante el entrenamiento previo, la plantilla recibió el apoyo en persona del presidente Joan Laporta. "Nos ha dicho que nos dejemos la piel, que sabía que lo íbamos a hacer y que saliésemos con ganas a darle una alegría a nuestra afición", explicó.

Pedri ve que el Barça y el PSG "son dos equipos muy igualados que buscan una manera de jugar parecida" y que "intentan salir a coger la pelota", por lo que augura "un partido bonito para el espectador". "Hay que ser prudente porque el PSG no viene a Barcelona a regalarnos nada, va a venir con todo y a intentar darle la vuelta, más conociendo a su entrenador. Tenemos que salir como si no hubiese esa ventaja, salir a comernos al PSG", advirtió.

Y es que el medio espera "sobre todo un partido muy intenso". "Van a salir con todo, a presionarnos arriba porque es su estilo, y a tener la pelota. Nosotros queremos hacer lo mismo porque los dos equipos no están tan cómodos cuando no la tienen, así que creo que quien tenga el balón se hará con el partido y esperemos tenerlo nosotros", declaró.

El centrocampista sabe igualmente de la importancia de "ganar todos los duelos" y ahí espera que "no se noten" las bajas de los sancionados Christensen y Sergi Roberto, mientras que tiene claro la importancia de volver a controlar a Kylian Mbappé para lo que pidió principalmente "tener la pelota".

"Creo que cuando tienes tú el balón, priorizas que no te hagan con ocasiones y que no puedan recibir solos en uno para uno porque esos jugadores, no sólo Kylian, también Ousmane (Dembélé) es un jugador determinante y Barcola, son muy buenos en esos unos para unos y tenemos que intentar que pararlos de la mejor manera posible", demandó.

El blaugrana tampoco olvida que deben mejorar "mentalmente" cuando les pasa como en la ida cuando recibieron dos goles muy rápidos. "Muchas veces en los partidos nos pasaba que nos marcaban un gol y nos quedábamos unos 10-15 minutos dudando. En París creo que nos volvió a pasar y son cosas que tenemos que seguir mejorando", apuntó.

Elogios a gündogan y cubarsí

"Somos jóvenes y está claro que es una de las cosas que vamos a mejorar con el tiempo, pero lo bueno es que en París le supimos dar la vuelta, remar contracorriente y saber sacarlo en esos momentos es lo más complicado, sobre todo en un estadio que apretaba mucho. Creo que tenemos mucho mérito de lo que hicimos y a intentar que no nos pase, que no nos pongamos por debajo y no tengamos que hacerlo otra vez", añadió.

Preguntado por Ilkay Gündogan, le calificó de "jugador espectacular". "Es un jugador que todos los primeros controles, los primeros pases, los hace bien y es un gusto la verdad jugar con él. Aprendo mucho sobre todo en los entrenos, que mucha gente no ve eso, pero ahí es donde realmente se aprende de Gündogan. En los partidos nos está ayudando y lleva unos números espectaculares, estoy muy contento de tenerle al lado", subrayó.

Halagos que también recibió el joven Pau Cubarsí. "A mí personalmente me encanta, es una gozada tenerle en el equipo y bueno, sí, sorprende. Creo que con 17 años yo no había visto un central con esas características, con esa tranquilidad en la salida de balón, y además en los duelos es difícil verle perder uno. Le intentamos ayudar para hacérselo lo más fácil", relató del canterano.

Finalmente, Pedri reconoció que para él "ser más culé era difícil" pese a lo que significó el recordado 6-1 ante el PSG de 2017 y que no piensa en un futuro lejos de su actual equipo donde está "muy tranquilo y muy contento aquí". "Sé que el Barça va a mantener lo que hemos hablado", zanjó.