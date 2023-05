Pedri: "Ganar un Balón de Oro sería una auténtica locura"

El centrocampista del FC Barcelona Pedro González 'Pedri' afirmó que nunca se ha puesto en su carrera retos personales, aunque admitió que ganar un Balón de Oro sería una "auténtica locura" tras un curso agridulce por el Mundial de Qatar 2022 y las lesiones, y el título en LaLiga Santander.

"A nivel personal, nunca me he puesto retos, pero siempre intento mejorar día a día y llegar a ganar algo como un Balón de Oro sería una auténtica locura, pero no me lo marco como un objetivo", valoró en su presentación como nuevo embajador de la empresa OK Mobility.

El tinerfeño, reciente campeón de LaLiga Santander con el FC Barcelona, quiere ganar "todo lo que pueda" tanto con su club como con la selección y es cada vez más ambicioso. "He disfrutado de todos los títulos que he ganado, tanto la Supercopa como la Copa del Rey y ojalá tenga la oportunidad de ganar otro este año", comentó.

Desde su llegada a Las Palmas, las lesiones han sido parte de su carrera, llegando a sufrir una en su primer partido, pero aún así el canario saca lo mejor de estas situaciones. "Las lesiones en el fútbol te enseñan muchas cosas, sobre todo a mejorar cada día y a saber volver más fuerte para estar mejor", declaró.

El futbolista del Barça se sinceró sobre lo que ha conseguido, destacando entre los momentos más importantes de su carrera los premios individuales que ha recibido por sus grandes actuaciones. "He podido ganar un premio Kopa y un Golden Boy, que creo que son trofeos que no todo el mundo tiene la oportunidad de ganar", explicó.

Pedri destacó la diferencia entre cómo llegan los jóvenes al fútbol ahora y la ventaja que tienen sobre los que lo hacían hace unos años. "Se nota que la gente hoy en día sube un más preparada, sobre todo psicológicamente. Creo que desde pequeños les enseñan a competir y a jugar como saben, independientemente de que estén jugando en el patio o delante de 80.000 personas", concluyó.

Europa Press