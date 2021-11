Pedri se lleva el Trofeo Kopa al mejor futbolista joven

El internacional espa√Īol y delantero del FC Barcelona Pedro Gonz√°lez 'Pedri' ha alzado este lunes el Trofeo Kopa, que premia al mejor jugador Sub-21, durante la gala del Bal√≥n de Oro, que organiza la revista France Football en el teatro Ch√Ętelet de Par√≠s.

"Hace poco cumpl√≠ 19 a√Īos, y la mejor manera de celebrarlo es recibir este premio al lado de grandes futbolistas del mundo. Quiero agradec√©rselo al Bar√ßa, a la gente que me ha apoyado d√≠a a d√≠a, a los entrenadores y a los capitanes, que me hicieron mi estancia en Barcelona m√°s f√°cil, como Leo -Messi-; gracias por todo lo que me ayudaste", se√Īal√≥ tras recoger el premio.

Además, agradeció el trofeo a su "familia". "Son los que están día a día apoyándome y dándome consejos; se lo merecen", dijo, sin olvidarse de los afectados por el volcán de La Palma. "Quiero dar una mención especial a la isla de La Palma, que lo está pasando mal. Todo el apoyo que les demos es bienvenido", indicó.

De esta manera, el centrocampista canario recibe su reconocimiento tras alcanzar las semifinales de la Eurocopa con Espa√Īa y la medalla de plata en los Juegos Ol√≠mpicos de Tokyo 2020, adem√°s de la Copa del Rey vestido de azulgrana.

También estaban nominados Mason Greenwood, Bukayo Saka, Jérémy Doku, Ryan Gravenberch, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Jude Bellingham, Giovanni Reyna y Nuno Mendes.

Pedri complet√≥ su doble nominaci√≥n con un vig√©simo cuarto puesto en la general del Bal√≥n de Oro entre los 30 nominados, siendo el espa√Īol mejor clasificado por delante del delantero del Villarreal Gerard Moreno, que termin√≥ vig√©simo sexto -empatado con el jugador del Inter Nicol√≤ Barella y el del Manchester City Ruben Dias- y del defensa del Chelsea C√©sar Azpilicueta, vig√©simo noveno junto al croata del Real Madrid Luka Modric.