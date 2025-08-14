Pedro Almodóvar termina el rodaje de 'Amarga Navidad', protagonizada por Bárbara Lennie o Aitana Sánchez-Gijón
MADRID, 14 Ago. 2025 (Europa Press) -
El cineasta Pedro Almodóvar ha terinado el rodaje de su nueva película, 'Amarga Navidad', protagonizada por Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit y Quim Gutiérrez.
"Terminó felizmente para todo el equipo el pasado día 12 de agosto en la isla canaria de Lanzarote. Gracias a todos y todas por el enorme esfuerzo y entrega durante este maravilloso e intenso viaje", ha expresado la productora El Deseo en el vídeo que ha compartido.
La cinta, que llegará a los cines en 2026, cuenta con la colaboración de Rossy de Palma, Carmen Machi y Gloria Muñoz. Precisamente, el vídeo comienza con Machi y Almodóvar abrazándose, y continua con Rossy de Palma, Criado, Sánchez-Gijón, Gutiérrez, Luengo, Smith o Lenin, que reciben flores de manos del cineasta.
