Pedro Castillo pide "voltear la página" sobre las acusaciones de corrupción

El presidente de Perú, Pedro Castillo, ha abogado este domingo por "voltear la página" en lo que se refiere a las acusaciones de corrupción que pesan sobre él mismo y su entorno más próximo.

"Jamás me va salpicar la corrupción y si pasa por el entorno familar y si hay hay que dar la cara, la tenemos que hacer. No solo al entorno al presidente sino a muchas personas que hasta el dia de hoy no dan la cara, creo que es el momento de que los régimenes anteriores también digan, basta de eso", ha afirmado en una entrevista con TV Perú.

Además, Castillo ha atribuido la corrupción a los gobiernos anteriores, al "país que hemos heredado", y ha subrayado que no ha hablado con sus sobrinos, Gian Marco Castillo Gómez y Fray Vásquez Castillo, prófugos tras ser acusados de corrupcuión.

Por último, Castillo ha subrayado que está "enfocado y dedicado a responder al país que nos ha correspondido" con su elección como presidente del país.

"Estoy seguro que la justicia hará lo propio (...) a todos los que tienen que dar cuentas de estos problemas que tenemos durante muchos quinquenios", ha apuntado.

Según la Fiscalía, Castillo sería el máximo responsable de una organización criminal activa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con el extitular de esta cartera Juan Silva Villegas, funcionarios de Provías Nacional y Provías Descentralizado, del Despacho Presidencial, así como de empresarios y terceros, para favorecer al consorcio puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.