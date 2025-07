Pedro del Hierro, Mans, Mango o el Museo del Traje triunfan en la II edición de los Premios Academia de la Moda Española

MADRID, 17 Jul. 2025 (Europa Press) - El Teatro Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa ha acogido este jueves la II edición de los Premios Academia de la Moda Española, una gala presentada por Karla Sofía Gascón y que ha galardonado el trabajo de Pedro del Hierro, Mans, Mango o el Museo del Traje, entre otros. La gala, que ha sido emitida en directo en La 2, ha reconocido en doce categorías el trabajo realizado por todo el universo de la moda nacional durante el pasado año. En el evento no ha faltado la música, con actuaciones de Quevedo, Chanel y La La Love You, protagonistas del cartel musical de los premios. Entre los premiados destacan Jesús María Montes-Fernández Fernández, galardonado con el premio Embajador de la Moda Española, categoría a la que estaba nominada la modelo y presentadora Nieves Álvarez. También los académicos han decidido reconocer a Belategui Regueiro por 'Tejiendo moda con alma' en la categoría Altas Artesanías aplicadas a la Moda. En la categoría de Mejor Colección, Teresa Helbig se ha alzado con el galardón por '1832 Sur Mer FW 24/25', mientras que Toni Pons y su 'Colección SS25' ha logrado el Premio a Mejor Colección de Calzado y Marroquinería. Por su parte, la firma Tous ha conseguido el reconocimiento a Mejor Colección de Joyería y Accesorios por 'Tous 1950'. El Premio a Mejor presentación: Desfile ha ido a parar a Pedro del Hierro por '50 aniversario Pedro del Hierro - La leyenda del tiempo'; el galardón a Mejor presentación: Nuevos formatos ha sido para Juan Vidal por la 'Presentación Colección Cápsula Bridal 2024'. Por último, Mango se ha consagrado como Mejor Proyecto Empresarial, la firma Mans, de Jaime Álvarez, ha ganado el Talento Novel; y Ecoalf el premio a la Sostenibilidad e Innovación. Todas las propuestas ganadoras han sido presentadas o desarrolladas en 2024 y han sido seleccionados a través de la votación de los académicos que conforman la Academia de la Moda Española, encargados igualmente de elegir con su voto a los finalistas. El trofeo entregado a los premiados es un guiño y recuerdo a Cristóbal Balenciaga, una escultura creada por Helena Rohner inspirada es uno de sus icónicos tocados de novia. PREMIO DE HONOR Por otro lado, el Premio de Honor de esta segunda edición ha sido otorgado a Roberto Verino, decano de la moda española y uno de sus principales valedores. Fundador de la antigua Pasarela Cibeles y de la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) e impulsor de un gran número de iniciativas para el sector, el diseñador continúa en activo, tras más de cuarenta años de trayectoria, dentro de la empresa familiar que creó en 1982. Una firma de referencia internacional caracterizada por el diseño atemporal y la defensa de los "armarios emocionales", donde las prendas perduran en el tiempo y cuentan historias. Una reivindicación del valor del trabajo bien hecho, de las artesanías y de los oficios, a los que siempre ha protegido. Antes del comienzo de la cita, numerosas personalidades de la cultura han desfilado por la pasarela en la escalinata de la Biblioteca Nacional de España, convertida en un espacio donde diseñadores e invitados han mostrado piezas creadas en exclusiva para el evento. Por la alfombra roja han pasado actrices como Hiba Abouk, Manuela Velasco, Lydia Bosch, Norma Ruiz o Candela Márquez; grandes deportistas, como Ana Peleteiro, Mireia Belmonte, María Vicente y Susana Rodríguez Gacio.

LA NACION Moda

Madrid

Madrid España