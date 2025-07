Pedro Pascal dice que la nueva versión de “Los 4 Fantásticos” se centra en la familia y la unidad

By Hanna Rantala

LONDRES, 11 jul (Reuters) - La fuerza colectiva y el optimismo de los años 60 son los motores de "Los 4 Fantásticos: Primeros pasos", afirman sus protagonistas Pedro Pascal y Vanessa Kirby.

Dirigida por el director de "WandaVision", Matt Shakman, la película ofrece una nueva versión de la serie cinematográfica de "Los 4 Fantásticos", basada en el superequipo de Marvel Comics. Llega diez años después de que la última película fracasara en taquilla y recibiera críticas mordaces. Con un reparto estelar, la película retrofuturista inspirada en los años 60 presenta a la "Primera Familia" de Marvel: Reed Richards/Sr. Fantástico de Pascal, Sue Storm/Mujer Invisible de Kirby, Johnny Storm/Antorcha Humana de Joseph Quinn y Ben Grimm/La Mole o La Cosa, de Ebon Moss-Bachrach.

Aprovechando sus lazos y su fuerza como superhéroes, el cuarteto debe enfrentarse a la entidad cósmica devoradora de planetas llamada Galactus, interpretada por Ralph Ineson, y a su heraldo, Silver Surfer, interpretado por Julia Garner.

"Trata de la familia. Se trata de cuidar a la humanidad. Se trata de proteger la inocencia humana y de saber que no puedes hacerlo solo. Sólo podemos hacerlo juntos", dijo Pascal en la presentación de la película el jueves en Londres.

Para el chileno, de 50 años, formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel es "el sueño de cualquier actor". "Entrar en este universo por primera vez en grupo, con una visión que está muy dedicada a sus orígenes y a los personajes de las historias de las que la gente se enamoró originalmente cuando se publicaron por primera vez en 1961, y el encanto de algo que tiene optimismo y un corazón muy puro, lo es todo", dijo.

Kirby, que está esperando su primer hijo, dijo que interpretar a Sue Storm, que tiene un bebé en la película, fue también una lección de maternidad.

"Realmente cambió toda mi perspectiva sobre ella, honestamente", dijo Kirby.

"Fue tan inspirador y emotivo para mí interpretar este papel en el que ella podía ser parte del equipo, una madre trabajadora, que podía hacer de todo, que no se quedaba al margen. El bebé se convirtió en parte del viaje. Y me enseñó que todo es posible como mujer". Pascal, Kirby, Quinn y Moss-Bachrach están de gira publicitaria mundial para promocionar la película y han elogiado el vínculo que formaron a través del filme. "Lo que significa para mí es que tengo un año realmente lleno de amor", dijo Moss-Bachrach, que también protagoniza la exitosa serie "The Bear". "Paso parte del año en Chicago trabajando con gente a la que quiero mucho y luego voy a Londres y trabajo con otra gente a la que quiero mucho. Estoy en una posición muy afortunada".

"Los 4 Fantásticos: Primeros pasos" comienza su proyección cinematográfica mundial el 23 de julio. (Información de Hanna Rantala; edición de Sonali Paul; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)