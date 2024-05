Pedro Porro ficha por Under Armour

El futbolista español del Tottenham Hotspur Pedro Porro se ha unido a la lista de jugadores que son embajadores de la marca de material deportivo Under Armour como Antonio Rüdiger (Real Madrid), Malick Thiaw (AC Milan), Eddie Nketiah (Arsenal) y el joven canterano del FC Barcelona Fermín Lopez.

En el último mes, Porro ya ha estado jugando y marcando con las nuevas botas 'Shadow Elite 2' de Under Armour, que se lanzaron a principios de año. La bota está diseñada para jugadores como Porro, que utilizan velocidad y agilidad en su juego, lo que le permite regatear lo más rápido posible.

Fuera del campo, el internacional español usará los últimos productos de rendimiento y ropa deportiva de la marca. "Es realmente emocionante formar parte del equipo de Under Armour, que siempre está buscando superarse y eso refleja el enfoque que tengo en mi juego. No hay duda de que esta colaboración me ayudará a alcanzar todo mi potencial como atleta", comentó Porro.

Por su parte, el director gerente de Under Armour EMEA, Kevin Ross, destacó que Porro es una "gran incorporación" a la lista de atletas de fútbol en rápida expansión en EMEA, mientras la marca continúa impulsando su oferta en fútbol en mercados clave. "Esperamos ayudarlo a llevar su juego y su carrera al siguiente nivel", añadió Ross.