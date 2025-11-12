Pedro retoma entrenamientos en el Flamengo con la mira en la final de la Libertadores

El goleador brasileño Pedro volvió a entrenar este miércoles con el Flamengo, un paso adelante en su recuperación de una fractura en el antebrazo derecho con miras a la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, informó el club de Rio de Janeiro.

Pedro, de 28 años, es duda para el técnico Filipe Luís en la final del 29 de noviembre en Lima, tras la fractura sufrida el mes pasado en la ida de las semifinales coperas contra el Racing de Avellaneda argentino.

"En función de la buena evolución de su cuadro, el atacante avanzó a la última etapa en su rehabilitación", apuntó el Flamengo en un boletín de prensa.

Con una protección especial en el brazo, el centrodelantero retomó parcialmente las actividades con el plantel en ejercicios que todavía no incluyen contacto directo, agregó el equipo rubro-negro. "El programa de recuperación avanza según lo previsto".

Pedro ha sumado 12 goles y seis asistencias en 21 partidos jugados esta temporada en el Brasileirão y dos tantos en 10 presentaciones en la Libertadores.

El club divulgó un video en el que se le ve, sonriente, entrar a la cancha para participar en la sesión matinal de entrenamientos.

Ya Pedro fue campeón de la Libertadores con el Flamengo en 2022, entonces con Filipe Luís como compañero en el campo. El ariete fue el máximo artillero en esa edición del torneo continental con 12 dianas.

erc/ag