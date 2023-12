El presidente de la Comisi√≥n Gestora de la Real Federaci√≥n Espa√Īola de F√ļtbol (RFEF), Pedro Rocha, agradeci√≥ el apoyo que a recibido para reconducir "una situaci√≥n tremendamente complicada" en el organismo y asegur√≥ que su deseo ha sido siempre el de "tender puentes" y "abrir" la federaci√≥n.

"Llevamos tres meses y quiero agradecer a las Territoriales, los asambleístas, el CTA, los entrenadores y profesionales de esta casa por su comportamiento en una situación tremendamente complicada, que se ha reconducida y es algo que una persona solo no puede", indicó Rocha en su informe durante la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF.

El dirigente subray√≥ que no ha recibido "ninguna queja por parte de ning√ļn asamble√≠sta sobre el funcionamiento de esta casa en estos meses". "He tratado de tender puentes y de abrir la RFEF, y, evidentemente, esto ha sido compartido por varias instituciones. LaLiga, AFE, la Liga F, jugadores y jugadoras, afortunadamente, han entendido el mensaje. Esto es f√ļtbol y se debe estar unidos, no se puede estar de espaldas", indic√≥.

"Llevamos muchos a√Īos padeciendo situaciones muy tensas, con gente que se ha quedado en el camino, que ha sufrido y sigue sufriendo. ¬ŅSi hablamos el mismo idioma por qu√© no reconducimos esto? Fue el planteamiento que hicimos y hay que dar las gracias porque se ha entendido perfectamente. Quiero dar las gracias a David Aganzo (presidente de AFE), Beatriz √Ālvarez (presidenta de la Liga F) y Javier Tebas (presidente de LaLiga), estamos en el mismo barco. Nuestro trabajo era unir a la gente y lo vamos a seguir intentando", recalc√≥.

Posteriormente, antes de concluir la Asamblea, Rocha dio tener "una menci√≥n especial" con el sindicato FUTPRO "por el trabajo que hizo junto con el presidente (del Comit√© de F√ļtbol Femenino) Rafa Del Amo en una situaci√≥n muy dif√≠cil". "Pero bueno, podemos sonre√≠r, ¬Ņverdad?, que es lo importante", sentenci√≥, dando las gracias tambi√©n a Aficiones Unidas y Futbolistas On.