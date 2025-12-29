Pedro Sánchez asistirá en enero a una nueva edición del Foro de Davos

MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tiene previsto acudir a la próxima edición del Foro Económico Mundial, que se celebrará en la localidad suiza de Davos entre el 19 y el 23 de enero de 2026.

En concreto, se espera que Sánchez viaje a Davos-Klosters (Suiza) los próximos días 20 y 21 de enero para asistir a la reunión anual del Foro Económico Mundial.

Con su presencia en la 56.ª edición del cónclave suizo, Sánchez se confirma como un habitual de esta cita anual de la élite económica, social y política, en la que en años anteriores ha intervenido como orador y también ha aprovechado para reunirse con multinacionales e inversores, así como con los representantes de las compañías españolas allí presentes.

Según los organizadores del evento, Davos 2026 reunirá durante la cuarta semana de enero a líderes de los sectores empresarial, gubernamental, de la sociedad civil, así como científico y cultural bajo el lema 'Un Espíritu de Diálogo'.

"Este espíritu nunca ha sido tan esencial. En un mundo marcado por cambios geopolíticos, económicos y sociales, un Espíritu de Diálogo implica ampliar nuestras perspectivas, escucharnos mutuamente y cuestionar nuestros puntos de vista", señalan.

De este modo, el programa de la reunión se centrará en cinco desafíos globales clave: la cooperación en un mundo en disputa, la apertura de nuevas fuentes de crecimiento, la inversión en las personas, el despliegue responsable de la innovación y la creación de prosperidad dentro de los límites planetarios.