Pedro Sánchez dice que no se dejarán influir por "tecno-oligarcas" para limitar las redes

MADRID, 5 feb (Reuters) -

Las empresas tecnológicas ⁠no influirán en la ⁠voluntad del Gobierno español, que pretende prohibir el acceso de los jóvenes a las redes sociales, dijo el jueves el presidente del ⁠Gobierno, Pedro Sánchez, ‌quien ​acusó a los "tecno-oligarcas" de difundir mentiras sobre España.

El fundador de Telegram, Pável Dúrov, ​se unió el miércoles a Elon Musk para criticar los planes ‌de Sánchez de prohibir el acceso a las ‌redes sociales a los menores ​de 16 años y de procesar a los ejecutivos por los discursos de odio en sus plataformas.

España se une a países como Reino Unido, Grecia y Francia en considerar posturas más duras con respecto a las redes sociales, después de que Australia se convirtiera en diciembre en el primer país en prohibir el acceso a dichas plataformas a los menores ⁠de 16 años.

"La democracia, evidentemente, no va a ser doblegada por esos tecno-oligarcas del algoritmo", ​dijo Sánchez en un acto celebrado en Madrid. "

Ayer se metieron en los móviles de millones de ciudadanos y ciudadanas para decirles mentiras

".

Dúrov dijo en un mensaje de Telegram que la legislación propuesta por España obligaría a las plataformas de redes sociales a recopilar datos de todos los usuarios y permitiría a los Gobiernos ⁠controlar lo que ven los usuarios. El día anterior, Musk publicó en su perfil ​de X que Sánchez era "un tirano y un traidor al pueblo español".

El Gobierno español dijo que el mensaje de Dúrov a todos los usuarios españoles de Telegram ponía de manifiesto ‍la urgente necesidad de regular las redes sociales y las aplicaciones de mensajería para proteger a los ciudadanos de la información engañosa.

Sánchez, uno de los pocos líderes de izquierda que quedan en Europa, lleva criticando las plataformas tecnológicas desde principios del año pasado, cuando propuso ​acabar con el anonimato en las redes sociales y vincular los datos de los usuarios a una cartera de identidad común de la UE. (Información de Emma Pinedo; escrito por Andrei Khalip; edición por ‍Alex Richardson; editado en español por Benjamín Mejías Valencia y Paula Villalba)