Pedro Sánchez dice que no se dejarán influir por "tecno-oligarcas" para limitar las redes
MADRID, 5 feb (Reuters) -
Las empresas tecnológicas no influirán en la voluntad del Gobierno español, que pretende prohibir el acceso de los jóvenes a las redes sociales, dijo el jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien acusó a los "tecno-oligarcas" de difundir mentiras sobre España.
El fundador de Telegram, Pável Dúrov, se unió el miércoles a Elon Musk para criticar los planes de Sánchez de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años y de procesar a los ejecutivos por los discursos de odio en sus plataformas.
España se une a países como Reino Unido, Grecia y Francia en considerar posturas más duras con respecto a las redes sociales, después de que Australia se convirtiera en diciembre en el primer país en prohibir el acceso a dichas plataformas a los menores de 16 años.
"La democracia, evidentemente, no va a ser doblegada por esos tecno-oligarcas del algoritmo", dijo Sánchez en un acto celebrado en Madrid. "
Ayer se metieron en los móviles de millones de ciudadanos y ciudadanas para decirles mentiras
".
Dúrov dijo en un mensaje de Telegram que la legislación propuesta por España obligaría a las plataformas de redes sociales a recopilar datos de todos los usuarios y permitiría a los Gobiernos controlar lo que ven los usuarios. El día anterior, Musk publicó en su perfil de X que Sánchez era "un tirano y un traidor al pueblo español".
El Gobierno español dijo que el mensaje de Dúrov a todos los usuarios españoles de Telegram ponía de manifiesto la urgente necesidad de regular las redes sociales y las aplicaciones de mensajería para proteger a los ciudadanos de la información engañosa.
Sánchez, uno de los pocos líderes de izquierda que quedan en Europa, lleva criticando las plataformas tecnológicas desde principios del año pasado, cuando propuso acabar con el anonimato en las redes sociales y vincular los datos de los usuarios a una cartera de identidad común de la UE.