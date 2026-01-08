Pedro Sánchez dispuesto a enviar soldados españoles para garantizar la paz "en Palestina"

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, afirmó este jueves estar dispuesto a enviar soldados españoles para el mantenimiento de la paz "en Palestina", luego de haber hecho una sugerencia similar con respecto a Ucrania.

"Propondré al Congreso, cuando esa oportunidad se produzca, el que podamos desplegar tropas de paz en Palestina, cuando podamos de una vez por todas ver cómo se avanza en esa tarea de pacificación, y, por qué no en un futuro, (...) de reconocimiento de los dos Estados entre Israel y Palestina", declaró Sánchez en una ceremonia frente a los embajadores españoles reunidos en Madrid.