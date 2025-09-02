Pedro Sánchez felicita a Ceuta por su día y reivindica la convivencia y el respeto como su "seña de identidad"
CEUTA, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este martes a la ciudad de Ceuta por su día y ha reivindicado "la convivencia y el respeto" como su "seña de identidad" y "uno de sus principales patrimonios".
"¡Feliz Día de Ceuta a todos y todas las ceutíes! Que la convivencia y el respeto sigan siendo la seña de identidad de una ciudad que ha hecho de la diversidad uno de sus principales patrimonios", ha expresado Sánchez en un mensaje en la red social X.
Ceuta celebra su festividad oficial cada 2 de septiembre, una fiesta que marca la fecha en que Pedro de Menezes, primer conde de Vila Real, se convirtió en el primer gobernador de Ceuta por el rey Juan I de Portugal en 1415, después de la conquista de Ceuta.
