Pedro Sánchez felicita a la Policía Nacional por ser el "orgullo de un país" y un "ejemplo de una sociedad democrática"
LA NACION
MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado a la Policía Nacional en su aniversario por ser "orgullo de un país" y un "ejemplo de una sociedad democrática", y ha agradecido a los más de 76.000 agentes por su "entrega y profesionalidad".
Así lo ha expresado el jefe del Ejecutivo en un mensaje en la red social X, en el que también ha felicitado el Día de la Policía a todos los hombres y mujeres que forman parte del cuerpo, que cumple 201 años de historia.
"Sois orgullo de un país y ejemplo de una sociedad democrática, moderna, solidaria y comprometida con la defensa de los derechos y libertades. Gracias por vuestra entrega y profesionalidad", ha reivindicado Sánchez en su mensaje.
