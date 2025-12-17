Pedro Sánchez reclama medidas urgentes para abordar la crisis de la vivienda en Europa

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera necesarias medidas urgentes y concretas para hacer frente a la crisis de la vivienda que "está devastando" el nivel de vida en toda Europa, incluyendo un aumento en la construcción de casas, así como también garantías en defensa del derecho fundamental a una vivienda digna y asequible frente a la especulación.

En un artículo de opinión publicado por 'Politico', Sánchez recuerda el papel desempeñado por la UE como refugio para los valores democráticos y la libertad, pero advierte de que "los valores no garantizan un techo" y si no se actúa frente a la crisis de vivienda asequible, "Europa corre el riesgo de convertirse en un refugio sin hogares".

En este sentido, advierte de que la crisis de la vivienda "está devastando el nivel de vida en toda Europa", con subidas de los precios de las casas del 60% entre 2010 y 2025, mientras que los alquileres aumentaron casi un 30%, al tiempo que alrededor de un de cada cinco europeos viven en riesgo de pobreza o exclusión social.

De este modo, apunta que la vivienda, que debería ser un derecho, "se ha convertido en una trampa que condiciona el presente de las personas, asfixia su futuro y pone en peligro la cohesión, el dinamismo económico y la prosperidad de Europa".

Si bien las raíces de este problema pueden variar entre los distintos países europeos, para Sánchez comparte en todo el continente la necesidad de más viviendas, dado que la construcción de casas lleva casi dos décadas siendo inferior a la demanda, así como también la urgencia de garantizar que las viviendas en construcción o ya existentes cumplan el propósito de defender el derecho fundamental a una vivienda digna y asequible en vez de desviarse cada vez más para alimentar la especulación o el alquiler turístico.

"En mi país, ciudades como Madrid y Valencia han presenciado el desplazamiento de residentes de sus centros históricos, que se están transformando en parques temáticos para turistas", señala.

A este respecto, Sánchez considera que, con el Plan de Vivienda Asequible, la Comisión Europea comienza a avanzar en materia de vivienda, adoptando medidas que España lleva tiempo defendiendo, y reconoce cada vez más la magnitud de esta emergencia y que las condiciones específicas del mercado pueden requerir respuestas nacionales y locales diferenciadas.

"Esto ayudará a consolidar un entendimiento político compartido sobre las zonas con dificultades para la vivienda y reforzará la necesidad de medidas específicas, que pueden incluir, entre otras, restricciones a los alquileres a corto plazo", expone.

"Se acabó el tiempo de las palabras. Necesitamos acciones urgentes", resume en referencia a la creciente indignación por la vivienda en toda Europa, frente a la que los ciudadanos necesitan soluciones concretas y advierte de que, cualquier falta de ambición y urgencia, corre el riesgo de convertir la crisis de la vivienda en un nuevo motor del euroescepticismo.

De tal manera, insta a adoptar medidas decisivas que incrementen drásticamente la financiación flexible para que se ajuste a la magnitud de la crisis de la vivienda y garantizando que los países miembros puedan implementar con rapidez las herramientas legales necesarias para adoptar "medidas regulatorias audaces" sobre los alquileres a corto plazo y abordar el impacto de los compradores no residentes en el acceso a la vivienda.

La verdadera dimensión de nuestra unión no se define solo en los tratados. Debe demostrarse garantizando que todas las personas puedan vivir con dignidad y tener un hogar", concluye.