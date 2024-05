Pedro Sánchez y el presidente del BID analizan el papel de España en el desarrollo de América Latina

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este martes un encuentro con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, en el que han abordado la contribución de España al desarrollo de la región de América Latina.

En dicha reunión celebrada en La Moncloa, ambos presidentes han destacado el papel que juegan los bancos regionales en la financiación al desarrollo de la región latinoamericana, así como los fuertes lazos que unen a España con esta.

Goldfajn ha valorado como "excelente" el encuentro con Sánchez y ha destacado el rol de España desde hace 50 años, como parte de la historia conjunta dentro del BID. "Gracias a España por el apoyo y su contribución, particularmente a nuestro laboratorio de ideas, BID Lab", ha señalado.

El responsable del BID se encuentra esta semana en Madrid con motivo del lanzamiento del programa 'BID for the Americas' en suelo europeo, cuya presentación tendrá lugar el próximo jueves y el cual ha podido defender este martes delante de Pedro Sánchez.

'BID for the Americas' es un nuevo programa del banco que busca fomentar las oportunidades de negocio y fortalecer los lazos económicos entre América Latina y el Caribe y socios clave de sus países miembros no prestatarios.

El programa se centra en tres pilares para lograrlo: comercio e inversión, contratación pública y cofinanciación, aprovechando herramientas tecnológicas y financieras innovadoras para conectar al sector privado de los países miembros no prestatarios con el vasto potencial de la región.

Europa Press