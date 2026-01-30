Peers y Gadecki revalidan el título de dobles mixtos del Abierto de Australia

Los locales John Peers y Olivia Gadecki se convirtieron en la primera pareja en revalidar el título de dobles mixtos del Abierto de Australia en casi cuatro décadas, al vencer el viernes a los franceses Kristina Mladenovic y Manuel Guinard en la final.

Los tenistas locales, que habían recibido una invitación especial para disputar el Grand Slam de Melbourne, ganaron 4-6, 6-3 y 10-8 en la Rod Laver Arena e impidieron que Francia consiguiera su primer título de dobles mixtos en un torneo mayor desde Roland Garros de 2004.

Este fue el tercer título de dobles mixtos de Grand Slam para Peers, que también cuenta con un título de dobles masculinos, y el segundo para Gadecki.

La última pareja en revalidar el título de dobles mixtos del Abierto de Australia fue la formada por la checa Jana Novotna y el estadounidense Jim Pugh, que ganó el certamen en 1988 y 1989.