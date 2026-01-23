Pegatron, proveedor de Apple, espera que planta en EE. UU. esté lista a finales de marzo

Por Wen-Yee Lee

TAIPÉI, 23 ene (Reuters) - La primera fábrica estadounidense del fabricante taiwanés de electrónica por contrato Pegatron, en Texas, estaría terminada a finales de marzo, y la producción de prueba comenzaría alrededor de esa fecha o en abril, dijo el viernes su presidente ejecutivo, Kuang-Chih Cheng.

La empresa, proveedora de Apple, Microsoft y Tesla, dijo en octubre que había adquirido un edificio industrial y terrenos en Texas, sumándose así a otros fabricantes tecnológicos taiwaneses que invierten en el estado, como Foxconn, Inventec y Wistron.

"La planta estadounidense es nuestra primera fábrica establecida y operativa en Estados Unidos", dijo Cheng a la prensa en Taipéi.

La fábrica elaborará productos de servidor de IA, incluidos los que utilicen chips Nvidia.

"Actualmente está programada para completarse a finales de marzo, y deberíamos poder comenzar la producción de prueba a finales de marzo o abril".

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha estado presionando a la potencia tecnológica Taiwán, que tiene un gran superávit comercial con Estados Unidos, para que invierta más en el país.

Estados Unidos y Taiwán alcanzaron la semana pasada un acuerdo comercial en virtud del cual las empresas taiwanesas invertirán 250.000 millones de dólares para impulsar la producción de semiconductores, energía e inteligencia artificial en Estados Unidos, y el arancel sobre las importaciones estadounidenses procedentes de Taiwán se reducirá del 20% al 15%.

Pegatron ha estado diversificando los centros de fabricación lejos de China desde el primer mandato de Trump, expandiéndose al sudeste asiático y México. Ya cuenta con una base de mantenimiento en Indiana y una oficina en California. (Reporte de Wen-Yee Lee. Redacción de Ben Blanchard. Editado en Español por Ricardo Figueroa)