Pegula derrota a Keys y Anisimova se mete en cuartos del Abierto de Australia

Por Shrivathsa Sridhar

MELBOURNE, 26 ene (Reuters) - Jessica Pegula dejó a un lado su estrecha amistad con Madison Keys para eliminar a la vigente campeona del Abierto de Australia el martes, mientras que Amanda Anisimova ⁠se convirtió en la cuarta jugadora estadounidense en ⁠los cuartos de final femeninos tras derrotar a la china Wang Xinyu.

Elena Rybakina, que busca consolidar un fuerte final de 2025 tras levantar el título de las Finales de la WTA, se impuso a Elise Mertens por 6-1 y 6-3, mientras ⁠la escala de ‌estrés por calor del ​torneo se acercaba a su punto álgido.

También alcanzó su máximo nivel Lorenzo Musetti, quien afirmó haber jugado uno de los mejores partidos ​de su carrera al derrotar a Taylor Fritz y alcanzar sus segundos cuartos de final consecutivos en un Grand Slam.

Pegula disfrutó de ‌las mejores condiciones del día y no se dejó afectar por el espectáculo aéreo ‌del Día de Australia que se celebró sobre su cabeza durante ​su partido contra Keys, para alcanzar los cuartos de final con una victoria por 6-3 y 6-4 y seguir en la lucha por su primer título importante. La jugadora de 31 años tuvo un comienzo fulgurante en el Rod Laver Arena y solo se relajó ligeramente al principio del partido, antes de imponerse con facilidad.

"Estoy contenta con la forma en que he podido servir en algunos puntos importantes y ejecutar mi estrategia", dijo Pegula. "He estado viendo, golpeando y moviéndome muy bien durante todo el torneo, y mantener ese nivel contra una jugadora tan buena como Maddie y la vigente campeona iba a ser una tarea mucho más difícil hoy".

A menudo criticada por no rendir al ⁠máximo en las grandes citas, Pegula afirmó que llegar a cuartos de final de un Grand Slam era una hazaña en sí misma.

"Si llego a cuartos de final de un ​Grand Slam, está muy bien", añadió.

Keys dijo que se iba con la cabeza alta y prometió cumplir una apuesta previa al partido comiéndose una tarta de manzana cubierta de queso.

"Una apuesta es una apuesta, así que lo haré."

MUCHAS BATALLAS

Musetti tenía la revancha en mente tras perder contra Fritz en las Finales ATP en noviembre, un resultado que puso fin a su racha de tres victorias consecutivas contra el estadounidense.

El quinto cabeza de serie italiano jugó con autoridad y talento en una victoria por 6-2 7-5 y 6-4 para alcanzar los cuartos de final por primera vez en Melbourne, donde se enfrentará al diez ⁠veces campeón Novak Djokovic.

"Sinceramente, me siento muy orgulloso. Conozco muy bien a Taylor, hemos jugado muchos partidos, muchas batallas. Y la última vez, en Turín, ​él fue el ganador", dijo Musetti.

"Vine aquí con una mentalidad diferente y creo que hice una de mis mejores actuaciones... Estoy muy contento. Mejoré mucho con el saque y sobre todo siendo un poco más agresivo con la derecha e intentando utilizar mis variantes."

El serbio Djokovic ya había avanzado a cuartos después de que su rival en cuarta ronda, ‍Jakub Mensik, se retirara el domingo por una lesión abdominal.

Fritz dijo más tarde que había agravado sus problemas de rodilla y oblicuos durante su último partido contra Stan Wawrinka.

"Hoy lo he notado desde el principio", añadió.

Anisimova también se benefició de los problemas de forma de una rival peligrosa, y se deshizo de la china Wang por 7-6(4) y 6-4, con lo que se plantó en cuartos de final contra Pegula. Sus compatriotas estadounidenses Iva Jovic y Coco Gauff se clasificaron para cuartos el domingo.

Wang recibió atención médica ​fuera de la pista después de perder dos veces su servicio en el segundo set y regresó con una venda en el muslo, pero no pudo hacer frente a Anisimova, finalista de Wimbledon y del Abierto de Estados Unidos.

El campeón masculino Jannik Sinner se enfrenta a Luciano Darderi a última hora de la tarde. Ben Shelton se enfrentará más tarde a Casper ‍Ruud e Iga Swiatek a Maddison Inglis.

(Reporte de Shrivathsa Sridhar en Melbourne; Edición de Peter Rutherford; editado en español por Tomás Cobos)