Pegula derrota a Navarro y avanza a semifinales en Pekín
La estadounidense Jessica Pegula (número 7 del mundo) superó la resistencia de su compatriota Emma N
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
La estadounidense Jessica Pegula (número 7 del mundo) superó la resistencia de su compatriota Emma Navarro (17ª); 6-7 (2/7), 6-2 y 6-1, este viernes en cuartos del Torneo de Pekín y jugará por un puesto en la final ante la checa Linda Noskova (27ª).
La otra semifinal, que quedó determinada el jueves, enfrentará a otras dos estadounidenses, número 3 y 4 del mundo: la campeona defensora Coco Gauff contra la reciente finalista del US Open Amanda Anisimova.
-- Resultados del Torneo de Pekín:
. Individual femenino - Cuartos de final:
Jessica Pegula (USA/N.5) derrotó a Emma Navarro (USA/N.16) 6-7 (2/7), 6-2, 6-1
Linda Nosková (CZE/N.26) a Sonay Kartal (GBR) 6-3, 6-4
chc/pm
Otras noticias de Tenis internacional
Más leídas
- 1
El último templo de Cleopatra emerge en Alejandría
- 2
El drástico giro en el relato de Espert sobre su relación con Fred Machado
- 3
La mina de Guatemala de la que Espert dijo haber cobrado está señalada como parte de la estructura delictiva de Machado
- 4
“Oportunidad única”: el presidente de una multinacional explicó cómo el país puede ser una potencia agrícola