Pegula derrota a Navarro y avanza a semifinales en Pekín

La estadounidense Jessica Pegula (número 7 del mundo) superó la resistencia de su compatriota Emma N

La estadounidense Jessica Pegula (número 7 del mundo) superó la resistencia de su compatriota Emma Navarro (17ª); 6-7 (2/7), 6-2 y 6-1, este viernes en cuartos del Torneo de Pekín y jugará por un puesto en la final ante la checa Linda Noskova (27ª).

La otra semifinal, que quedó determinada el jueves, enfrentará a otras dos estadounidenses, número 3 y 4 del mundo: la campeona defensora Coco Gauff contra la reciente finalista del US Open Amanda Anisimova.

-- Resultados del Torneo de Pekín:

. Individual femenino - Cuartos de final:

Jessica Pegula (USA/N.5) derrotó a Emma Navarro (USA/N.16) 6-7 (2/7), 6-2, 6-1

Linda Nosková (CZE/N.26) a Sonay Kartal (GBR) 6-3, 6-4

