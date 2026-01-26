Pegula elimina a la vigente campeona Keys y Swiatek gana a Inglis, última local en liza en Melbourne

MELBOURNE, Australia. 26 ene (Reuters) - La tenista estadounidense Jessica Pegula eliminó el lunes en el Abierto de Australia a la vigente campeona del torneo, su compatriota Madison Keys, a la que derrotó por 6-3 y 6-4 para alcanzar por cuarta vez los cuartos de final en Melbourne Park

Pegula, que se enfrentaba a una amiga íntima con la que presenta el podcast "The Player's Box", tuvo un comienzo fulgurante en la Rod Laver Arena y sólo dejó escapar brevemente el impulso al principio del partido para mantenerse en camino hacia su primer título grande

"He estado viendo la pelota, golpeando y moviéndome muy bien durante todo el torneo", dijo Pegula después de compartir un caluroso abrazo en la red con Keys

"Quería mantenerme fiel a eso, apoyarme en un par de cosas que sentía que ella haría, y sentí que salí haciéndolo bastante bien", agregó. "Cuando tuve la ventaja, intenté mantenerla todo lo que pude. Incluso entonces ella recuperó un poco el ritmo, pero intenté centrarme en lo que tenía que hacer y en los patrones a tener en cuenta"

Ninguna de las dos jugadoras había cedido un set en sus tres primeros partidos y fue una agresiva Pegula la que se adelantó por 3-0 y luego intercambió breaks con Keys, antes de llevarse el primer parcial en sólo 31 minutos

Keys, novena cabeza de serie, salió a por todas en el segundo set, pero sufrió una rotura en el primer juego, y aunque Pegula, de 31 años, cedió su propio servicio con 4-1, fue capaz de aguantar la creciente presión para sellar la victoria

Keys cometió 28 errores no forzados y seis dobles faltas en la contienda, y Pegula dijo que la clave de la victoria fueron sus propias variaciones en el saque, así como un poco de fortuna

"Tuve que centrarme en dónde estaba, ser inteligente y lograr algunos saques, cambiar el ritmo lo mejor que pude", comentó. "A veces siento que mi saque va directo hacia ella y vuelve más rápido, incluso aunque haga un buen servicio. Tuve que confiar de verdad en que era capaz de cambiar de velocidad y acertar en mis primeros y segundos saques"

Pegula se enfrentará ahora a la cuarta cabeza de serie, la también estadounidense Amanda Anisimova, que venció por 7-6(4) y 6-4 a la china Wang Xinyu

Por otra parte, Iga Swiatek puso fin a las esperanzas australianas en Melbourne Park al imponerse a la local Maddison Inglis -procedente de la fase clasificatoria- por 6-0 y 6-3, mientras sigue su búsqueda de su primer título del Abierto de Australia para completar un Grand Slam de carrera

Inglis, de 28 años, llegó a octavos después de que su rival en tercera ronda, Naomi Osaka, se retiró por una lesión abdominal. La número 168 del mundo era la última australiana en el cuadro individual femenino

Swiatek, que necesitó tres sets para derrotar a la rusa Anna Kalinskaya en la ronda anterior, tuvo una gran actuación, con 22 golpes ganadores

"Me sentí muy segura desde el principio. Sentí que el ritmo de la pelota era muy diferente al de mi última ronda. Así que tuve que adaptarme con las piernas y ser muy precisa con el juego de pies", declaró la polaca, número dos del mundo

Swiatek arrolló a Inglis en el primer set, en el que sus potentes devoluciones desde la línea de fondo y sus movimientos fueron demasiado para la australiana

Inglis logró romper el saque de Swiatek en el primer juego del segundo set, y levantó los brazos en señal de celebración ante la estridente ovación de los espectadores australianos presentes en la Rod Laver Arena. Sin embargo, la alegría duró poco

Swiatek subió la intensidad y, aunque Inglis fue capaz de mantener el saque en dos ocasiones para añadir respetabilidad al marcador, la seis veces campeona de majors se hizo con la victoria en una hora y 13 minutos para acceder a sus terceros cuartos de final del Abierto de Australia

Ahora se enfrentará a la kazaja Elena Rybakina, ganadora de Wimbledon en 2022, que busca consolidar un fuerte final de 2025 tras levantar el título de las WTA Finals y que se impuso a la belga Elise Mertens por 6-1 y 6-3

(Reporte de Aadi Nair en Bengaluru y Shrivathsa Sridhar en Melbourne; editado en español por Carlos Serrano)