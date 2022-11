Pegula halla lado positivo a su estreno en Finales de WTA

FORT WORTH, Texas, EE.UU. (AP) — Jessica Pegula reclinó su cabeza sobre la mesa frente a un micrófono y sonreía ante la esperanza de lograr al menos una victoria su estreno en las Finales de la WTA.

Sin embargo, no consiguió siquiera un premio de consolación.

La tenista oriunda de Buffalo, Nueva York, mostró sinceridad en cuanto a no sumar victoria alguna en sus tres partidos de sencillos tras caer el viernes 6-3, 7-5 ante la bielorrusa Aryna Sabalenka, en la ronda de todas contra todas. Horas después perdió en la noche con su compatriota Coco Gauff el último partido de dobles de ambas y terminó con marca de 0-6 en el torneo.

Pegula también intentó recordar la gran temporada que la llevó a Texas con el tercer lugar de la clasificación mundial. Resaltó también que ella y Gauff fueron las primeras estadounidenses en estrenarse en sencillos y dobles en el torneo WTA Finals desde que Lindsay Davenport lo hizo en 1994.

“Sigo diciéndome que tuve un gran año, pero lo malo en el tenis es terminar el año muy bien, vengo aquí y pierdo todos mis partidos”, afirmó la jugadora, de 28 años. “Digo, no creo que yo haya perdido tantos encuentros en tan corto tiempo, casi la misma cantidad que en tres meses más o menos, ¿casi?”

Sabalenka, séptima en el escalafón mundial, terminó 2-1 en la fase de grupos y avanzó a semifinales cuando la griega Maria Sakkari, quinta del orbe, ganó el primer set del partido nocturno contra la número dos, la tunecina Ons Jabeur. Sakkari, que ganó por 6-2, 6-3, ya se había clasificado a semifinales.

La bielorrusa, que no se clasificó a semifinales en su estreno en las Finales de la WTA del año pasado en la ciudad mexicana de Guadalajara, sabía que una victoria en sets consecutivos le aumentaría sus posibilidades de avanzar.

La jugadora de 24 años, lo logró —así como su cuarta victoria consecutiva en sets consecutivos sobre Pegula— a pesar de cometer tres faltas dobles cuando tenía el servicio para ganar el partido y cuenta de 5-3. Hizo lo mismo antes en el segundo parcial.

Pegula tuvo la oportunidad de forzar el desempate con su servicio, pero Sabalenka la liquidó con un tiro de revés cruzado en su segundo punto para partido.

“Yo seguía diciéndome mantén la concentración, sigue luchando”, dijo Sabalenka. “No importa, dos o tres sets. Sigue peleando. Conseguir la victoria, puntos extras y avanzar después”.

Sabalenka, cuyas devoluciones son potentes, nunca estuvo abajo, dominó a Pegula desde el principio, y terminó con ventaja de 26-13 con puntos ganadores y cinco aces.

Incluso con su estilo de ataque, Sabalenka tuvo menos errores forzados, 23 contra 26 de Pegula, quien refunfuñaba cada vez que los cometía.

“Me parece que esta semana fue un poco difícil para mí”, declaró Pegula. “Siento como si hoy hubiera chocado contra una pared, tanto física como mentalmente”.

Pegula se clasificó al torneo cuando alcanzó las semifinales en cancha dura bajo techo en la Arena Dickies en San Diego. Una semana antes de su presentación, ganó su primer título de la temporada y segundo de su carrera al derrotar a Sakkari en Guadalajara.

Aunque dijo haber subestimado la dificultad de jugar sencillos y dobles esta semana, Pegula no lo lamenta. Ella y Gauff, que ya estaban eliminadas, perdieron su último partido de dobles por 6-2, 6-1 ante las checas Barbora Krejcikova and Katerina Siniakova. La dupla checa ya estaba clasificada en semifinales y terminó con marca de 3-0 en la fase de grupos.

Gauff también ya está fuera de la competición en sencillos con una foja de 0-2. La cuarta tenista del mundo jugará el sábado en la noche su último partido de sencillos en la fase de grupos contra la número uno del mundo, la polaca Iga Swiatek.

“Estamos acostumbradas a jugar ambas modalidades”, dijo Pegula. “Pero obviamente esta semana, quizá el fin del año, creo, pasó la factura; no sé ella, pero a mí me pasó un poco de factura”.

La estadounidense Desirae Krawczyk y la holandesa Demi Schuurs avanzaron a semifinales en dobles tras imponerse 7-6 (2), 6-3 a las chinas Xu Yifan y Yang Zhaoxuan.

Sakakri se puso arriba 5-1 en el primer parcial contra Jabeur, su dominio nunca estuvo en peligro y logró su tercera victoria sobre jugadoras que figuran entre las primeras 10 del mundo. Había conseguido un solo triunfo en toda la campaña contra rivales de esa categoría.

“La tuve más alta que en el resto de la temporada”, dijo Sakkari en referencia a su confianza para el torneo. “Pero no ultra alta que me sintiera imbatible o algo así. Me sentía bien con mi juego”.

Sabalenka no se había clasificado para el torneo de cierre de la temporada sino hasta la última semana de la campaña regular en Guadalajara, y estuvo a dos puntos de perder su primer encuentro pero remontó y venció a Jabeur, finalista del Abierto de Estados Unidos de este año.

“Pensé eso, que pase lo que pase, hay que ganar otro partido”, dijo Sabalenka, que ha conquistado 10 títulos en su carrera en cancha dura. “Sólo hazlo por el futuro. Incluso si no supero a este grupo, obtendré aspectos positivos".

Ahora, Sabalenka simplemente verá más acción.

