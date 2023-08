MONTREAL (AP) — Jessica Pegula aplastó por 6-1, 6-0 a Liudmila Samsonova el domingo para ganar el Abierto de Montreal y con lo que levantó el tercer trofeo de su carrera.

“Estamos de gira para ganar torneos y ganar títulos cada semana, pero el tenis puede ser muy difícil y a veces pierdes demasiado”, indicó Pegula, la estadounidense de 29 años y cuarta sembrada del torneo. “Incluso cuando estás ganando muchos partidos, no estás ganando torneos entonces puede ser difícil. Ganar como en una semana como esta hace que todo valga la pena y hace que quieras seguir adelante”.

Pegula, superó a Samsonova después de que la rusa venció horas antes a la tercer sembrada Elena Rybakina de Kazajistán por 1-6, 6-1, 6-2 en la semifinal. Este encuentro se aplazó un día por la lluvia.

Samsonova tuvo dos horas y 15 minutos entre partidos.

“Honestamente me hubiera gustado tener más tiempo”, indicó Samsonova. “Pero dijeron que eso no era posible, entonces está bien. No tuve tiempo para recuperarme debido a que estuve en la sala de fisioterapia intentando poner cinta en todo mi cuerpo y tomó una hora”.

Pegula ganó su semifinal el sábado al superar la primera de la clasificación del mundo Iga Swiatek por 6-2, 6-7 (4), 6-4.

Pegula ha ganado el torneo de Washington en 2019 y Guadalajara en el 2022. Sus padres son los dueños de los Bills de Búfalo de la NFL y Sabres de Búfalo de la NHL.