Pegula remonta ante Anisimova para clasificar a final en Dubái

Jessica Pegula (N.5 del mundo) se recuperó del 6-1 sufrido en el primer set y terminó derrotando a Amanda Anisimova (N.6) en tres sets, 1-6, 6-4, 6-3, en una primera semifinal del WTA 1000 de Dubái disputada este viernes entre dos tenistas estadounidenses.

Pegula, que ya había ganado el mes pasado ante la misma rival en cuartos de final del Abierto de Australia, tratará de lograr el décimo título de su carrera en el circuito WTA contra su compatriota Coco Gauff (4ª) o la ucraniana Elina Svitolina (9ª).

Contra Anisimova, Pegula logró su quinta victoria en otros tantos duelos directos, a pesar de la pérdida del primer set y de un break en contra en el segundo set.

El sábado, dos días antes de su 32º cumpleaños, disputará la 21ª de su carrera en el circuito WTA.