MONTREAL (AP) — Jessica Pegula venció el sábado a la primera del escalafón Iga Swiatek y avanzó a la final del Abierto de Montreal, gracias a 11 quiebres que le permitieron imponerse por 6-2, 6-7 (4), 6-4.

La estadounidense de 29 años (4ta preclasificada) pasó por fin más allá de las semifinales, instancia en la que había caído en los dos años previos.

“Fue un gran partido”, comentó. "Fue difícil, como una montaña rusa. Realmente de altibajos, pero al final me alegro de haber mantenido la tranquilidad hasta el final.

Pegula derrotó a Swiatek un día después de que su compatriota estadounidense Tommy Paul echó al español Carlos Alcaraz, líder del ranking, en la rama de hombres, que se disputa en esta ocasión en Toronto.

Los estadounidenses no habían derrotado a los primeros del ranking de hombres y mujeres en la misma semana desde abril de 2008, cuando Serena Williams apeó a Justine Henin y Andy Roddick dio cuenta de Roger Federer en Miami.

Ambas jugadoras tuvieron dificultades para mantener su servicio. Swiatek quebró el de Pegula ocho veces.

Las tenistas sólo ganaron 11 de 30 juegos al servicio en forma combinada.

“Me frustraba no conservarlo”, dijo Pegula. “Pero simultáneamente, sabía que ella tenía también problemas para retenerlo. Así que me dije: ‘Sé que tendré más oportunidades si no puedo conservarlo’. Básicamente, iba a ganar quien pudiera consolidar su quiebre”.

La lluvia obligó a posponer la semifinal nocturna entre la kazaja Elena Rybakina (3ra) y la rusa Liudmila Samsonova (15ta) hasta el domingo.