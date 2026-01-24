Pegula vence al calor y se clasifica a octavos del Abierto de Australia

La estadounidense Jessica Pegula avanzó este viernes a los octavos de final del Abierto de Australia al superar con autoridad a la rusa Oksana Selekhmeteva con parciales de 6-3 y 6-2, en apenas 66 minutos en la Margaret Court Arena.

Pegula, sexta favorita, se medirá ahora con la vigente campeona, su compatriota Madison Keys, por un lugar en los cuartos de final.

"Es agradable ser la primera en salir a la cancha y que no sea un partido muy largo, así no tuve que matarme con el calor que hacía hoy", dijo sobre la temperatura que rondará los 40°C.

"Creo que jugué bastante bien. Me gusta seguir una estrategia... Tuve suerte de que todo saliera bien".

Selekhmeteva, que eliminó a la semifinalista del año pasado, Paula Badosa, en la ronda anterior, no pudo hacer frente a Pegula, quien alcanzó los cuartos de final en Melbourne Park en 2021, 2022 y 2023.

La estadounidense logró un quiebre en el quinto juego del primer set con un golpe de derecha ganador y no cedió el control, mientras la rusa cometió 16 errores no forzados.

El quiebre decisivo del segundo set llegó en el sexto juego, con una nueva serie de errores de Selekhmeteva que sentenciaron el partido.

Pegula accede a los octavos de final de un Grand Slam por undécima vez, aunque solo ha llegado a una final, en el US Open 2024, donde perdió ante Aryna Sabalenka.