Pegula vuelve a Nueva York tras destacar en Abierto de EEUU para exhibición en MSG con Alcaraz

NUEVA YORK (AP) — Cuando Jessica Pegula aceptó jugar en un evento de tenis de exhibición en el Madison Square Garden, no tenía idea de cómo cambiaría su carrera antes de llegar ahí.

La nativa de Buffalo siempre disfrutó jugar en Nueva York, pero el Abierto de Estados Unidos era como los otros tres grandes torneos de tenis. No había pasado de los cuartos de final.

Pero poco después de comprometerse a jugar en la Copa Garden, llegó a la final en Flushing Meadows en septiembre; perdió ante la actual número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, y creó recuerdos que volvieron a su mente cuando regresó esta semana.

“Así que creo que incluso ahora que he tenido ese gran resultado, poder volver, es aún más genial”, dijo Pegula.

Pegula perdió 7-6, 7-5 el miércoles por la noche ante su compatriota estadounidense Emma Navarro, semifinalista del Abierto de Estados Unidos. Luego, Carlos Alcaraz, campeón de cuatro Grand Slams, venció al estadounidense Ben Shelton 4-6, 6-2, (7-4), ofreciendo intercambios entretenidos ante una multitud que llenó el estadio, anunciada en 19.698.

“Muy feliz de mostrarles mi tenis”, les dijo Alcaraz a los fanáticos después.

El español volvió a la cancha después de un breve descanso, y dijo que no tocó su raqueta durante aproximadamente semana y media después de jugar la Copa Davis, que fue la última aparición de Rafael Nadal antes de retirarse.

Pegula tuvo un descanso más largo, para darle reposo a una rodilla que le molestaba después de jugar en las Finales de la WTA en Arabia Saudita a principios de noviembre. Tomó alrededor de tres semanas libres, luego comenzó a entrenar de nuevo hace dos semanas para prepararse para jugar el miércoles.

Ella pudo declinar la exhibición para tener más tiempo libre durante la corta temporada baja del tenis, pero no quería perderse jugar en el Madison Square Garden.

“Cuando dijeron, ‘Vas a jugar en el MSG’, yo estaba como, ‘Oh, eso es genial’”, dijo Pegula. “Para mí, simplemente creo que en general, si no hubiera sido en el MSG, no sé, tal vez no lo habría hecho, para ser honesta. Es algo especial poder hacerlo en la ciudad de Nueva York durante la Navidad. Es realmente genial contra otra estadounidense. Hay tantos factores que me hicieron querer decir que sí”.

Entrando al año, tenía marca de 0-6 en cuartos de final de Grand Slam. Luego, derrotó a la número 1 Iga Swiatek, una victoria masiva en un fuerte tramo de verano que preparó su estancia más larga en un torneo importante.

“Se siente como si acabara de estar aquí”, dijo Pegula. “El estrés y simplemente todo y el caos de esas tres semanas, es algo gracioso, lo sientes instantáneamente al volver a la ciudad”.

Los padres de Pegula son dueños de los Bills de Buffalo de la NFL y los Sabres de la NHL. Incluso antes de convertirse en finalista de un gran torneo, ella sentía el apoyo de los aficionados locales cuando jugaba en Nueva York.

Pero cuando fue a un juego de los Rangers esta semana y escuchó fuertes aplausos mientras se mostraba un resumen de un partido del Abierto de Estados Unidos, se dio cuenta de cuánto más podría haber ahora.

“Creo que es muy divertido jugar aquí y ser estadounidense. Hay muchos fanáticos de los Bills, muchos fanáticos de los Sabres que siempre están en el Abierto de Estados Unidos, ya sea que vivan aquí o vengan a verme”, dijo Pegula. “Así que creo que siempre siento un poco de conexión simplemente por ser del oeste de Nueva York, pero neoyorquina de todos modos”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP