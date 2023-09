La desaparición de la vida pública del ministro de Defensa de China, Li Shangfu, ha derivado en las últimas dos semanas en todo tipo de especulaciones en el gigante asiático, sin que el Gobierno se haya pronunciado oficialmente sobre un caso que recuerda a lo ocurrido recientemente con el anterior responsable de la cartera de Exteriores.

A Li se le pierde la pista a finales de agosto: su última aparición data del día 29 y a mediados de mes realizó sendos viajes a Rusia y Bielorrusia. Tanto como el Ministerio de Defensa como el de Exteriores han esquivado las preguntas relativas a su actual situación, optando por el silencio pese a que ya hay medios en Estados Unidos que dan por hecho que el ministro no seguirá en el cargo.

El Gobierno estadounidense ya da por hecho que Li, que asumió el cargo en marzo, está siendo investigado por las autoridades chinas y que, por tanto, no volverá al puesto que a día de hoy se le presupone, según fuentes consultadas por el 'Financial Times'. También 'The Washington Post' recoge que el ministro de Defensa fue interrogado la semana pasada.

El embajador de Estados Unidos en Japón, Rahm Emanuel, también se ha referido al misterio este viernes, advirtiendo en su cuenta de X (antigua Twitter) que "no se ha visto u oído al ministro Li Shangfu en tres semanas". En este sentido, ha afirmado que ha anulado un viaje a Vietnam y una reunión con un oficial militar de Singapur, aludiendo a un posible arresto domiciliario.

La ausencia del presidente chino, Xi Jinping, en la reciente cumbre de líderes del G20 ya había generado dudas respecto a supuestos problemas internos y, en los últimos meses, han sido varios los casos de altos cargos cesados de forma abrupta y sin explicación pública. Uno de los casos más sonados tuvo como protagonista a Qin Gang, apartado del Ministerio de Exteriores apenas siete meses después de su ascenso.