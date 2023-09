El ministro de Defensa de China, Li Shangfu, no participó el miércoles en una reunión clave encabezada por el presidente, Xi Jinping, lo que ha puesto de nuevo de manifiesto su más que evidente ausencia, sobre la que el Gobierno sigue guardando silencio pese a las crecientes especulaciones sobre una posible investigación.

Las imágenes difundidas por la televisión estatal no muestran a Li entre los asistentes a una sesión de la cúpula política del Partido Comunista Chino. Aunque no siempre los consejeros de Estado acuden a este tipo de reuniones, sí estaban presentes tres de los cinco que hay en la actualidad, con las únicas ausencia de Li y de Qin Gang, que conserva este puesto pese a ser cesado en julio como ministro de Exteriores.

De hecho, los casos de Li y Qin guardan cierto paralelismo, ya que también con el exministro de Exteriores hubo semanas de especulaciones previas a que el Gobierno confirmase la salida definitiva. En el caso del responsable de Defensa, su último acto público data del 29 de agosto y desde que accedió al cargo nunca había faltado a una reunión de primer nivel como la del miércoles, informa la agencia Bloomberg.

El Ministerio de Defensa también ha confirmado este jueves que entre el 29 y el 31 de octubre se celebrará un foro para reunir a representantes de decenas de otros países, pero por ahora ha evitado pronunciarse sobre la situación actual de Li y si existe algún tipo de investigación en su contra.

El Gobierno estadounidense ya da por hecho que Li, que asumió el cargo en marzo, está siendo investigado por las autoridades chinas y que, por tanto, no volverá al puesto que a día de hoy se le presupone, según fuentes consultadas por el 'Financial Times'. También 'The Washington Post' informó de que el ministro de Defensa fue interrogado este mes.