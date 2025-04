Pekín no hará competencia desleal, afirma el embajador chino en india

MUMBAI, 29 abr (Reuters) - China no llevará a cabo competencia desleal en otros países debido a su guerra comercial y arancelaria con Estados Unidos, escribió el embajador de Pekín en la India, Xu Feihong, en un artículo el martes, tratando de disipar los temores de que productos chinos baratos inunden otros mercados. En una guerra de aranceles entre las dos mayores economías del mundo, China y Estados Unidos han aumentado los gravámenes sobre los productos de la otra parte por encima del 100% desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, asumiera el cargo en enero, sacudiendo los mercados globales.

La guerra comercial ha avivado el temor de que las empresas chinas desvíen productos a otros mercados, afectando a la competitividad de las exportaciones de otros países.

India, el segundo mayor productor mundial de acero bruto, impuso la semana pasada un arancel temporal del 12% sobre algunas importaciones de acero, conocido localmente como derecho de salvaguardia, para frenar un aumento de los envíos baratos procedentes principalmente de China.

En un editorial para el diario Indian Express titulado "Stand up to Washington's bullying" (Plantemos cara al acoso de Washington) y publicado el martes, el embajador chino Xu afirmó que China se estaba centrando en ampliar su demanda interna e impulsar el consumo. "China cumple estrictamente las disciplinas de la OMC en materia de subvenciones y las normas del mercado", escribió Xu. "No incurriremos en 'dumping' ni en competencia despiadada, ni perturbaremos las industrias ni el desarrollo económico de otros países".

El "dumping" consiste en vender productos en un mercado extranjero a precios inferiores a los que se cobran en el mercado nacional o por debajo del coste de producción. A menudo se lleva a cabo para ganar cuota de mercado o eliminar la competencia.

Los ministerios de Comercio y Asuntos Exteriores de India no respondieron inmediatamente a la petición de comentarios.

La avalancha de acero chino en los últimos años ha llevado a algunas fábricas indias a reducir sus operaciones y a plantearse recortes de plantilla, y la India es uno de los países que han contemplado medidas para frenar las importaciones y proteger la industria local.

India impuso restricciones a las inversiones chinas en el país tras un enfrentamiento fronterizo en el Himalaya en 2020 que deterioró las relaciones. Sin embargo, los dos vecinos asiáticos están dando pasos para reconstruir sus lazos en los últimos meses. China e India deben colaborar más estrechamente, dijo este mes el presidente chino, Xi Jinping, al presidente indio, Droupadi Murmu, mientras intercambiaban mensajes de felicitación con motivo del 75 aniversario del inicio de sus lazos diplomáticos. Xu dijo este mes que China estaba dispuesta a importar más productos indios y a reforzar la cooperación comercial con Nueva Delhi. (Información de Sudipto Ganguly; información adicional de Aftab Ahmed en Nueva Delhi; edición de Michael Perry; edición en español de María Bayarri Cárdenas)