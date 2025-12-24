Pekín suaviza aún más las restricciones a la compra de viviendas

PEKÍN, 24 dic (Reuters) -

Las autoridades municipales de Pekín suavizaron aún más las restricciones a la compra de viviendas el miércoles, rebajando el umbral de cualificación, en su último esfuerzo por impulsar la demanda en medio del empeoramiento de los precios de los bienes inmuebles en la capital china.

A partir de ahora, los residentes no locales —los que no tengan un "hukou" de Pekín— podrán comprar viviendas en la capital si han efectuado pagos consecutivos del impuesto sobre la renta en la ciudad durante al menos un año, frente a los dos años anteriores.

Las familias con más de un hijo también podrán comprar una vivienda adicional en el centro de Pekín, añadieron las autoridades municipales de vivienda en un comunicado. Los compradores de una segunda vivienda que recurran a préstamos del fondo chino de previsión para la vivienda tendrán que hacer un pago inicial mínimo del 25%, frente al 30% previo.

Los precios de la vivienda nueva en Pekín han ido cayendo mes a mes en el último trimestre, elevando la presión sobre las autoridades locales para que hagan más por apuntalar el mercado.

En agosto, Pekín eliminó los límites a la compra de viviendas para compradores cualificados en las zonas suburbanas de la ciudad, pero mantuvo las restricciones en la Quinta Circunvalación, una importante autopista que rodea la zona central.

Las autoridades chinas se comprometieron esta semana a redoblar sus esfuerzos para estabilizar el mercado inmobiliario en 2026 y a aplicar estrategias específicas para cada ciudad con el fin de optimizar la oferta y reducir los inventarios. La preocupación por la crisis del sector se acentuó después de que la empresa estatal China Vanke sorprendió al mercado el mes pasado al solicitar una prórroga de US$2.000 millones de su bono público con vencimiento el 15 de diciembre por un año más.

La constructora también quiere retrasar un año el reembolso de otro pagaré que vence el 28 de diciembre.

(Reporte de oficina de Pekín; editado en español por Carlos Serrano)