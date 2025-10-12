Pekín y Pyongyang apuestan por profundizar su cooperación estratégica en "nuevas fases de su amistad"

MADRID, 12 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente chino, Xi Jinping, ha trasladado al líder norcoreano, Kim Jong Un, su voluntad de estrechar la cooperación estratégica entre ambos países en materias regionales e internacionales, según han informado los medios estatales norcoreanos tras un mensaje enviado por el mandatario chino.

Xi ha reiterado su disposición a consolidar la alianza con Corea del Norte, poniendo el foco en lo que ha definido como una amistad tradicional que se ha fortalecido con el tiempo. Corea del Norte y China son "grandes vecinos, amigos y camaradas que se apoyan mutuamente", ha subrayado el mandatario chino en una carta enviada el jueves pasado en respuesta a un telegrama de felicitación que Kim le había enviado con motivo del 76º aniversario de la fundación de China de las que se ha hecho eco este domingo la agencia norcoreana de noticias KCNA.

Las autoridades chinas han manifestado su intención de "heredar" y "profundizar" la histórica relación entre China y Corea del Norte, sobre la base de los intercambios amistosos y una cooperación mutuamente beneficiosa que, al mismo tiempo, les permita explorar nuevas fases de su amistad. A este fin, Xi se ha mostrado dispuesto a intensificar la coordinación estratégica del Estado con Pyongyang en distintos ámbitos, todo con el objetivo de "garantizar el bienestar de sus pueblos y contribuir conjuntamente a la paz, la estabilidad, la equidad y la justicia en la región", ha recogido la cadena china CGTN.

Esta declaración se ha producido semanas después del encuentro entre Xi y Kim en Pekín, donde ambos líderes mantuvieron su primera conversación en más de seis años. La reunión tuvo lugar durante la visita del dirigente norcoreano a un desfile militar, en un momento en que las relaciones entre China y Corea del Norte se han visto reactivadas, tras tensarse por la cercanía de Pyongyang con Moscú en los últimos tiempos.

China ha reforzado así su alianza con Corea del Norte en una serie de recientes intercambios diplomáticos, y tanto el presidente Xi Jinping como el primer ministro Li Qiang han subrayado su voluntad de profundizar la cooperación estratégica bilateral, apoyando los intereses clave de ambos países y consolidando una alianza frente a los desafíos globales, según han informado los medios estatales norcoreanos.

En paralelo a este acercamiento entre Xi y Kim, el primer ministro chino, Li Qiang, ha realizado una visita oficial a Pyongyang, donde se ha reunido con su homólogo norcoreano, Pak Thae song, para asistir a los actos del 80º aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores de Corea.

Durante el encuentro, celebrado este sábado, Li ha reafirmado el compromiso de China de trabajar junto a Corea del Norte para profundizar la "cooperación práctica" entre ambos países y ha destacado los consensos alcanzados recientemente por Xi Jinping y Kim Jong Un para fortalecer los vínculos entre los dos partidos y Estados.

El primer ministro chino ha asegurado que su país continuará apoyando a Corea del Norte en su camino hacia el desarrollo socialista y ha abogado por una mayor comunicación estratégica, confianza política mutua e intercambios culturales y juveniles. Asimismo, ha recalcado la importancia de conmemorar el 75º aniversario de la participación de los Voluntarios del Pueblo Chino en la Guerra de Corea, y ha apelado a la unidad de ambos países frente a los desafíos internacionales.

Por su parte, el primer ministro norcoreano Pak Thae Song ha evidenciado su "firme" respaldo a las políticas y posiciones de China en defensa de sus intereses nacionales fundamentales, incluyendo su postura sobre Taiwán. Pak ha afirmado que Pyongyang está dispuesto a oponerse junto a China a cualquier hegemonía y a proteger un orden internacional justo, así como la paz global.

También ha calificado la visita de Li como una oportunidad clave para elevar las relaciones bilaterales a "un nivel superior" y ha reiterado el deseo de Corea del Norte de explorar nuevas fases en su histórica amistad con China. En este sentido, ha manifestado su interés en ampliar la cooperación en múltiples áreas, más allá del ámbito diplomático.