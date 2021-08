Pelé dice que se sometió a pruebas de rutina en hospital y que está bien

31 ago (Reuters) - El tricampeón del mundo de fútbol Pelé dijo el martes, en una publicación en Twitter, que se sometió a pruebas rutinarias y que se encuentra en "muy buen estado de salud".

"Chicos, no me he desmayado y estoy muy bien de salud. Fui a hacerme mis pruebas rutinarias, que no había podido hacerme antes a causa de la pandemia. Avisen que no jugaré el próximo domingo", dijo Pelé, desmintiendo una noticia que afirmó que había sido hospitalizado tras un desmayo.

Según colaboradores del exjugador, Pelé ingresó el lunes en un hospital de Sao Paulo para someterse a pruebas y será dado de alta el martes.

Pelé, que cumplió 80 años en octubre del año pasado, pasa la mayor parte del tiempo en su casa de Guarujá, en la costa del Estado de Sao Paulo, para protegerse de la pandemia del COVID-19.

Pele ha sido hospitalizado varias veces en años recientes para tratar problemas de salud, y camina con dificultad debido a un problema de cadera que ya ha requerido dos operaciones.

En 2019, Pelé pasó unos días en un hospital de París para tratar un cuadro de infección urinaria diagnosticado tras asistir a un evento junto al delantero francés Kylian Mbappé.

El tricampeón también ha sido hospitalizado en los últimos años por problemas de próstata y riñón. (Por Pedro Fonseca Editado en español por Javier López de Lérida)

